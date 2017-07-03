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МЭР предлагает не забирать жилье у добросовестных владельцев по искам государства

Экономика и бизнес
3 июля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Это позволит избежать ситуаций, когда гражданин лишается жилья, выбывшего ранее из собственности государства помимо его воли, отметила замглавы МЭР Виктория Абрамченко

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России предлагает ввести запрет на истребование жилья, приватизированного с нарушениями, у граждан, которые являются добросовестными приобретателями. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию, говорится в пресс-релизе министерства.

"Реализация предлагаемых законопроектом норм позволит избежать ситуаций, когда гражданин лишается жилья, выбывшего ранее из собственности государства помимо его воли, либо приобретенного на безвозмездной основе у лица, которое не имело права им распоряжаться", - пояснила замглавы МЭР, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

По ее словам, проблема изъятия органами исполнительной власти жилья, приобретенного гражданами на вторичном рынке недвижимости, существует на протяжении многих лет. Ее основные причины - выявленные факты заключения договоров о переходе прав на основании подложных документов.

"Возникновение таких случаев также бывает связано с мошенническими действиями, различного рода нарушениями или злоупотреблениями. При этом после совершения нескольких сделок купли-продажи жилье оказывается в собственности граждан, совершенно не причастных к его хищению, в отношении которых впоследствии государственными или муниципальными органами власти подаются иски об истребовании этих помещений", - подчеркнули в МЭР.

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