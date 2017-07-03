Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чижов: Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на "игры" Еврокомиссии

Экономика и бизнес
3 июля, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

ЕК считает проект противоречащим правилам Энергосоюза ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на попытки Еврокомиссии распространить действие Третьего энергопакета ЕС на подводную часть газопровода.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия 24" постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Еврокомиссия в начале июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по газопроводу "Северный поток - 2". ЕК планирует обсудить с российской стороной возможность создания специальной правовой базы для работы будущего газопровода. Несмотря на то, что ЕК считает проект противоречащим правилам Энергосоюза ЕС, она допускает его реализацию. Споры вызывает тот факт, что на "Северный поток - 2" не распространяются правила внутреннего рынка ЕС и Третьего энергопакета, так как газопровод будет проходить через море.

"Я думаю, перспективы у этого намерения нулевые, и это в самой Еврокомиссии прекрасно понимают", - сказал Чижов.

По словам дипломата, предмет для какого-либо межправительственного соглашения отсутствует, поскольку проект не является государственным. "Северный поток - 2" - это не изобретение российской стороны, не изобретение даже "Газпрома", это инициатива его партнеров, - отметил Чижов. - Я думаю, несмотря на все эти игры вокруг проекта, "Северный поток - 2", он будет реализован".

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу
2
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Погибшие на озере Максимка в Челябинской области отмечали выпускной
7
Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен
Темы дня
Загрузка...
Реклама