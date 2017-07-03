Чижов: Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на "игры" Еврокомиссии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на попытки Еврокомиссии распространить действие Третьего энергопакета ЕС на подводную часть газопровода.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия 24" постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Еврокомиссия в начале июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по газопроводу "Северный поток - 2". ЕК планирует обсудить с российской стороной возможность создания специальной правовой базы для работы будущего газопровода. Несмотря на то, что ЕК считает проект противоречащим правилам Энергосоюза ЕС, она допускает его реализацию. Споры вызывает тот факт, что на "Северный поток - 2" не распространяются правила внутреннего рынка ЕС и Третьего энергопакета, так как газопровод будет проходить через море.

"Я думаю, перспективы у этого намерения нулевые, и это в самой Еврокомиссии прекрасно понимают", - сказал Чижов.

По словам дипломата, предмет для какого-либо межправительственного соглашения отсутствует, поскольку проект не является государственным. "Северный поток - 2" - это не изобретение российской стороны, не изобретение даже "Газпрома", это инициатива его партнеров, - отметил Чижов. - Я думаю, несмотря на все эти игры вокруг проекта, "Северный поток - 2", он будет реализован".

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.