"Инвитро" во вторник откроет офисы, прекратившие работу после кибератаки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сеть медицинских лабораторий "Инвитро" откроет все офисы во вторник, 4 июня, говорится в сообщении компании. 30 июня "Инвитро" временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Белоруссии в связи с кибератакой, произошедшей 27 июня.

"Завтра, 4 июля, мы открываем все наши медофисы", - сказано в пресс-релизе.

Также компания в полном объеме возобновит работу с корпоративными клиентами. При этом время выдачи результатов анализов будет временно увеличено. Кроме того, временно не будут проводиться срочные исследования.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру.

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. При этом компания "Лаборатория Касперского" пришла к выводу, что мир столкнулся с новым вирусом-вымогателем, и назвала его NotPetya. Позднее эксперты "Лаборатории Касперского" отмечали, что файлы, зашифрованные вирусом, расшифровать невозможно.