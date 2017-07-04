Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФПИ и Российско-Китайский инвестфонд подпишут соглашения на $12 млрд

Экономика и бизнес
4 июля, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Фонды подпишут соглашения в сфере электронной коммерции, поставок продуктов питания, а также туризме, инновационных технологиях и финансовом секторе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ) готовят несколько новых подписаний в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина 4 июля в Москву. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

Ожидается, что с участием РКИФ будут подписаны соглашения в финансовом секторе, сфере электронной коммерции, поставок продуктов питания, а также в туризме и инновационных технологиях на общую сумму более $12 млрд. В их числе - соглашения о докапитализации РКИФ и о развитии механизма инвестирования в национальных валютах.

Российско-китайский инвестиционный фонд создан РФПИ совместно с Китайской инвестиционной корпорацией в 2011 году с целью стимулирования двусторонних инвестиций между Россией и Китаем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Тиллерсон заверил Гутерриша, что судьба Асада будет зависеть от России
2
Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
В Бостоне автомобиль врезался в толпу
Темы дня
Загрузка...
Реклама