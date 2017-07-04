РФПИ и Российско-Китайский инвестфонд подпишут соглашения на $12 млрд

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ) готовят несколько новых подписаний в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина 4 июля в Москву. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

Ожидается, что с участием РКИФ будут подписаны соглашения в финансовом секторе, сфере электронной коммерции, поставок продуктов питания, а также в туризме и инновационных технологиях на общую сумму более $12 млрд. В их числе - соглашения о докапитализации РКИФ и о развитии механизма инвестирования в национальных валютах.

Российско-китайский инвестиционный фонд создан РФПИ совместно с Китайской инвестиционной корпорацией в 2011 году с целью стимулирования двусторонних инвестиций между Россией и Китаем.