Росавтодор выделил Камчатке на ремонт дорог более 1 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатка получила более 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на реконструкцию дорог регионального значения. Средства выделены Росавтодором на условиях софинансирования с региональной казной и должны быть израсходованы до конца 2017 года. Об этом 4 июля сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

"В этом году из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей. В прошлом году более 2,5 млрд рублей. Вместе со средствами регионального бюджета это довольно значительные средства, которые позволят краю в этом сезоне поднять количество и процент региональных дорог, соответствующих нормативам содержания. Мы с регионом работаем не первый год, и освоение ведется почти 100%, поэтому такие регионы имеют приоритет", - сказал Прончатов.

С учетом регионального софинансирования в 2017 году на реконструкцию дорог на Камчатке будет направлено 1,5 млрд рублей. Большой объем средств направляется на укладку асфальтового покрытия взамен гравийного на трассе Петропавловск-Камчатский - село Мильково, а также на строительство автозимника между селом Анавгай и поселком Палана. Об этом сообщил министр транспорта Камчатского края Владимир Каюмов.

"На следующий год по плану должны закончить три участка мильковской трассы и участок автозимника продленного действия Анавгай - Палана. Далее будем с заявкой обращаться в Росавтодор для получения финансирования на другие участки", - сказал Каюмов.

Правительство региона намерено уделять внимание строительству дорог и развязок в черте основных городов полуострова - Петропавловска-Камчатского и Елизово. В частности, планируется построить дорогу-дублер между этими населенными пунктами, разгрузить две имеющиеся трассы, в проекте и строительство еще одного моста через реку Авача, которая разделяет города.