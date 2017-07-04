Эксперт: инфляция в Венесуэле с начала года превысила 170%

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уровень инфляции в Венесуэле за первые полгода достиг 170%-180%. Об этом в понедельник рассказал телеканалу Globovision заведующий кафедрой трудового права Центрального университета Венесуэлы Хуан Карлос Про-Рискес.
В 2016 году уровень инфляции в Венесуэле, согласно попавшим в печать данным предварительного отчета Центрального банка, превысил 700%. "Подсчет трех [в январе, мае и июле] повышений [минимальных месячных] зарплат в этом году указывает, что между ними инфляция составила 260%, а с учетом увеличения сумм на приобретение продовольственных товаров - 180%", - отметил Про-Рискес. По его словам, до 30 декабря может произойти еще как минимум три повышения зарплат, "потому что ничего не указывает на то, что инфляция снизится".
Венесуэла на протяжении последних лет переживает социально-экономический кризис, заметно обострившийся с 2014 года в связи с падением мировых цен на нефть, ее главный экспортный товар. В декабре 2016 года правительство приступило к замене денежных знаков, вводя в обращение купюры номиналом до 20 тыс. боливаров. При этом до начала реформы самой крупной банкнотой в стране были 100 боливаров.