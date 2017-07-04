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Системы Сбербанка на Украине не пострадали во время атаки вируса Petya

Экономика и бизнес
4 июля, 6:59 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Зампред правления банка Станислав Кузнецов считает, что "Сбербанк является главной целью хакерских атак в России"

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© Александр Рюмин/ТАСС

СИНГАПУР, 4 июля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Оперативный обмен информацией позволил избежать атаки компьютерного вируса Petya на системы дочерней структуры Сбербанка на территории Украины. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, который принимает участие в международной конференции Интерпола "Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности".

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Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вируса

"Во время недавней атаки наши системы совсем не пострадали, но все соответствующие команды включились в работу, чтобы оценить ситуацию", - рассказал он. Именно "благодаря оперативному обмену информацией, срочному звонку, сообщениям, куда необходимо направить усилия, удалось защитить ресурсы банка на Украине".

Поэтому, подчеркнул Кузнецов, на нынешней конференции Сбербанк хочет "акцентировать внимание на важности глобального обмена информацией". И произошедшая ситуация с вирусом Petya "является одним из примеров необходимости подобного взаимодействия".

Системы ежедневно фиксируют сотни тысяч атак хакеров

 

Зампред также отметил, что системы банка ежедневно фиксируют сотни тысяч различных атак в киберпространстве.

По его словам, "Сбербанк является главной целью хакерских атак в России". Системами банка, отметил Кузнецов, "ежедневно фиксируются сотни тысяч различных атак, а если говорить о мелких, то иногда это число доходит до миллионов".

Специалист подчеркнул, что Сбербанк "обладает наиболее прогрессивной системой защиты" от киберпрестулений.

"Мы хорошо понимаем, как будет развиваться [в технологическом плане] банковская система и должны эффективно защищать наши продукты", - подчеркнул зампред правления.

Он также рассказал, что в банке существует "специальный центр мониторинга защиты клиентов, который показывает эффективность на уровне 95-97%".

Атаки еще будут

Специалисты Сбербанка уверены в повторении атак с использованием вирусов-вымогателей, аналогичных Petya и WannaCry.

"Подобные атаки точно будут", - подчеркнул Кузнецов. "Мы не знаем, в каком виде и формате они могут появиться", - признал он.

По его словам, "мир меняется значительно быстрее, чем наша готовность прогнозировать уровни защиты". "К сожалению, мы продолжаем быть в состоянии догоняющих, а не опережающих", - добавил он.

27 июня была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. Вирус блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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