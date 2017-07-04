WSJ: ExxonMobil и Chevron выступают против законопроекта о санкциях в отношении РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Американские корпорации ExxonMobil и Chevron выступают против законопроекта об ужесточении санкций в отношении РФ, выражая озабоченность, что такой шаг приведет к остановке нефтегазовых проектов с участием российских компаний. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.
Как она отмечает, Exxon Mobil, Chevron и некоторые другие корпорации озабочены рядом положений документа, в том числе теми, которые запрещают вести бизнес с гражданами и компаниями РФ, подпадающими под санкции. Издание пишет, что выступление против законопроекта со стороны таких крупных нефтегазовых компаний может потенциально затруднить его принятие в Конгрессе США.
Представитель Exxon Mobil Алан Джефферс заявил газете, что корпорация не имеет какой-либо конкретной позиции по поводу санкций в отношении РФ, однако она предоставила членам Конгресса информацию, поясняющую, как законопроект может "поставить американские компании в невыгодное положение по сравнению с неамериканскими".
"Это будет иметь далеко идущие последствия для множества компаний и отраслей", - приводит газета слова руководителя Американского института нефти Джека Джерарда. "Это может потенциально нанести ущерб интересам США и дать преимущество России", - заявил он, говоря о возможности принятия законопроекта.
Рассматриваемый в американском Конгрессе новый жесткий пакет санкций против России из-за ее якобы имевшего место вмешательства в политические процессы в США ранее был одобрен Сенатом. Вскоре его должна рассмотреть Палата представителей.
Если документ примут и санкции будут расширены, то российские банки не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней. Срок финансирования российских нефтегазовых компаний при этом сократится до 30 дней. В законопроекте указывается, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России.