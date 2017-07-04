Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэкономики: при переходе на новые техрегламенты ЕврАзЭС Бишкек столкнется с проблемами

Экономика и бизнес
4 июля, 9:34 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 4, июля. /ТАСС

Замминистра Эльдар Абакиров отметил, что на шесть из 18 вступающих в силу техрегламентов ЕврАзЭС в Киргизии нет соответствующих лабораторий и органов сертификации

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 4 июля. /ТАСС/. Киргизия при введении на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) единых технических регламентов может столкнуться с трудностями. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке заместитель министра экономики республики Эльдар Абакиров.

Читайте также новости по теме:
Евразийская интеграция
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин прибыл в Бишкек для участия в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ

Белоруссия подтвердила подписание нового Таможенного кодекса ЕврАзЭС

Сроки вступления в силу Таможенного кодекса ЕврАзЭС могут сдвинуться на полгода

По его словам, это связано с ограниченными техническими возможностями страны в сфере сертификации. "Из восемнадцати вступающих в силу технических регламентов ЕврАзЭС на шесть у нас нет соответствующих лабораторий и органов сертификации", - пояснил замминистра. Тем не менее государственные структуры пытаются ускорить процесс создания на территории Киргизии необходимых лабораторий.

Эти шесть техрегламентов ЕврАзЭС касаются в основном безопасности подвижных железнодорожных составов, пиротехнических и взрывчатых веществ, пищевых продуктов особого назначения. "Эта продукция на территории нашей страны не производятся, поэтому при ее импорте достаточно будет получить сертификат в странах ЕврАзЭС, которые располагают необходимыми для этого лабораториями", - пояснил Абакиров.

Ранее министерство экономики республики пояснило, что с 12 августа во всех странах- участницах ЕврАзЭС вступят в силу единые техрегламенты, которые подразумевают стандартные требования к производителям для выхода их продукции на общий рынок.

Киргизия вошла в состав ЕврАзЭС в августе 2017 года. Участниками этого интеграционного объединения также являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете
3
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
6
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама