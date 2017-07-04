Минэкономики: при переходе на новые техрегламенты ЕврАзЭС Бишкек столкнется с проблемами

БИШКЕК, 4 июля. /ТАСС/. Киргизия при введении на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) единых технических регламентов может столкнуться с трудностями. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке заместитель министра экономики республики Эльдар Абакиров.

По его словам, это связано с ограниченными техническими возможностями страны в сфере сертификации. "Из восемнадцати вступающих в силу технических регламентов ЕврАзЭС на шесть у нас нет соответствующих лабораторий и органов сертификации", - пояснил замминистра. Тем не менее государственные структуры пытаются ускорить процесс создания на территории Киргизии необходимых лабораторий.

Эти шесть техрегламентов ЕврАзЭС касаются в основном безопасности подвижных железнодорожных составов, пиротехнических и взрывчатых веществ, пищевых продуктов особого назначения. "Эта продукция на территории нашей страны не производятся, поэтому при ее импорте достаточно будет получить сертификат в странах ЕврАзЭС, которые располагают необходимыми для этого лабораториями", - пояснил Абакиров.

Ранее министерство экономики республики пояснило, что с 12 августа во всех странах- участницах ЕврАзЭС вступят в силу единые техрегламенты, которые подразумевают стандартные требования к производителям для выхода их продукции на общий рынок.

Киргизия вошла в состав ЕврАзЭС в августе 2017 года. Участниками этого интеграционного объединения также являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.