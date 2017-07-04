Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк: борьба с хакерами затруднена из-за недостатка обмена информацией между странами

Экономика и бизнес
4 июля, 9:27 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что между хакерами нет границ

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 4 июля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Недостаточный обмен информацией в сфере кибербезопасности между государствами является препятствием для борьбы с хакерами. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, который принимает участие в международной конференции Интерпола "Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности".

Смотрите также

В ООН поддерживают призыв Кремля к сотрудничеству в борьбе с хакерами из-за атаки Petya

Песков: новая кибератака говорит о правоте призыва РФ к совместной борьбе с хакерами

ABC: хакеры получили доступ к данным в компьютерных системах АЭС в США

Отделения ХКФ банка на фоне атак хакеров работают только в консультационном режиме

Хакеры разместили лозунги в поддержку ИГ на сайте губернатора и ряда ведомств Огайо

"Один из тезисов, который хотелось бы донести до участников нынешнего форума, заключается в том, что между хакерами нет границ, в то время как между нами существуют границы, иногда очень плотные и жесткие. Наверное, в этом суть разницы между действиями хакеров сегодня и особенностями взаимодействия между разными странами", - сказал Кузнецов.

Он также признал, что "мир меняется значительно быстрее, чем наша готовность прогнозировать уровни защиты". "К сожалению, мы продолжаем быть в состоянии догоняющих, а не опережающих", - добавил он.

Как отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, "не существует национальной киберугрозы, это носит характер общемировой угрозы". Поэтому "необходимо доверие, партнерство, постоянные контакты и сотрудничество. Нужно выработать общие правила борьбы с киберпреступлениями", - сказал он. В частности, подчеркнул Шток, "существуют национальные инициативы, региональные механизмы, кроме того, частные инициативы, а Интерпол предлагает все это соединить, создать глобальную архитектуру безопасности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете
3
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
6
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама