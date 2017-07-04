Сбербанк: борьба с хакерами затруднена из-за недостатка обмена информацией между странами

СИНГАПУР, 4 июля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Недостаточный обмен информацией в сфере кибербезопасности между государствами является препятствием для борьбы с хакерами. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, который принимает участие в международной конференции Интерпола "Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности".

"Один из тезисов, который хотелось бы донести до участников нынешнего форума, заключается в том, что между хакерами нет границ, в то время как между нами существуют границы, иногда очень плотные и жесткие. Наверное, в этом суть разницы между действиями хакеров сегодня и особенностями взаимодействия между разными странами", - сказал Кузнецов.

Он также признал, что "мир меняется значительно быстрее, чем наша готовность прогнозировать уровни защиты". "К сожалению, мы продолжаем быть в состоянии догоняющих, а не опережающих", - добавил он.

Как отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, "не существует национальной киберугрозы, это носит характер общемировой угрозы". Поэтому "необходимо доверие, партнерство, постоянные контакты и сотрудничество. Нужно выработать общие правила борьбы с киберпреступлениями", - сказал он. В частности, подчеркнул Шток, "существуют национальные инициативы, региональные механизмы, кроме того, частные инициативы, а Интерпол предлагает все это соединить, создать глобальную архитектуру безопасности".