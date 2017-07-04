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Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,3 рубля

Экономика и бизнес
4 июля, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Курс евро вырос до 67,43 рубля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 59,3 руб.

Курс евро вырос на 11 копеек, до 67,43 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,01% и составил 1902,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1010,6 пункта.

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