Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,3 рубля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 59,3 руб.

Курс евро вырос на 11 копеек, до 67,43 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,01% и составил 1902,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1010,6 пункта.