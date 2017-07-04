Газпромбанк и China Chengtong создадут совместный инвестфонд объемом до $1 млрд

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Газпромбанк и China Chengtong Group подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного инвестиционного фонда размером до $1 млрд, передает корреспондент ТАСС. Подписание состоялось в рамках заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

Со стороны российского банка подпись поставил глава банка Андрей Акимов, с китайской - председатель совета директоров Ма Чжэну.

Андрей Акимов сказал ТАСС, что фонд будет управляться на паритетной основе. Инвестиции будут направлены на совместные проекты в сельском хозяйстве, инфраструктуре и промышленности. Причем большая часть проектов будет реализовываться в России.

"Фонд будет управляться паритетно, распределение сторон - кто будет платить средства - до конца не решено. Инвестиции в инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность", - отметил он.

China Chengtong Holdings Group - крупная госкорпорация, в ее структуру входит 280 малых предприятий и 13 компаний второго эшелона на территории Китая и за рубежом. Это многопрофильный холдинг, работающий в горнодобыче, производстве бумаги, лесной отрасли, транспорте и логистике.