Газпромбанк и China Chengtong создадут совместный инвестфонд объемом до $1 млрд

Карякин подал заявку на участие в ралли "Дакар", несмотря на отсутствие спонсоровСпорт 4 июля, 10:57
Урбанисты Китая готовы сотрудничать с уральскими коллегами в сфере городского планированияНовости партнеров 4 июля, 10:45
В Экс-ан-Провансе покажут оперу "Кармен" в постановке Дмитрия ЧерняковаКультура 4 июля, 10:45
РЖД в дни Кубка конфедераций перевезли более 640 тыс. пассажировТранспорт 4 июля, 10:41
Команда генконсульства КНР победила в турнире по настольному теннису в ЕкатеринбургеНовости партнеров 4 июля, 10:36
СМИ: аэропорт Домодедово вводит новый инфраструктурный сборТранспорт 4 июля, 10:35
В зоне беспошлинной торговли Маньчжурии открылась площадку товаров омских предприятийНовости партнеров 4 июля, 10:31
"Нас не слышит земля": 250 дней и ночей обороны СевастополяОбщество 4 июля, 10:20
Наталья Сергунина: работа с бизнесом - это улица с двусторонним движениемИнтервью 4 июля, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Газпромбанк и China Chengtong Group подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного инвестиционного фонда размером до $1 млрд, передает корреспондент ТАСС. Подписание состоялось в рамках заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Со стороны российского банка подпись поставил глава банка Андрей Акимов, с китайской - председатель совета директоров Ма Чжэну.
Андрей Акимов сказал ТАСС, что фонд будет управляться на паритетной основе. Инвестиции будут направлены на совместные проекты в сельском хозяйстве, инфраструктуре и промышленности. Причем большая часть проектов будет реализовываться в России.
"Фонд будет управляться паритетно, распределение сторон - кто будет платить средства - до конца не решено. Инвестиции в инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность", - отметил он.
China Chengtong Holdings Group - крупная госкорпорация, в ее структуру входит 280 малых предприятий и 13 компаний второго эшелона на территории Китая и за рубежом. Это многопрофильный холдинг, работающий в горнодобыче, производстве бумаги, лесной отрасли, транспорте и логистике.