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Правительство выделит 2 млрд руб. из резервного фонда на поддержку ипотечников

Экономика и бизнес
4 июля, 11:10 дата обновления: 4 июля, 11:35 UTC+3

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, вопрос о поддержке будет решаться со всеми ипотечниками, а не только с валютными

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство выделит из резервного фонда 2 млрд руб. на поддержку ипотечных ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Хотел бы проинформировать, что в соответствии с поручением президента РФ сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Определена правительством сумма - это 2 млрд руб. Источник (финансирования - прим. ред.) у нее есть - это резервный фонд правительства, который появился благодаря принятию федерального закона о поправках в федеральный бюджет, который был подписан президентом на днях", - сказал Моисеев.

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Сейчас есть два предложения по этому поводу - Минстроя и Минфина, которые находятся в стадии согласования между собой, сообщил Моисеев: Минстрой подготовил свои предложения в пятницу, Минфин представил свои предложения в понедельник. В течение нескольких дней предложения будут согласованы, отметил замглавы Минфина.

Вопрос будет решаться со всеми ипотечниками, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а не только с валютными, подчеркнул Моисеев. "Мы должны помогать тем, кто попал в тяжелое положение, вне зависимости от того, являются эти люди заемщиками в иностранной валюте или в рублях. Человек вполне может занять в рублях и в результате кризиса потерять работу", - сказал он.

Помощь ипотечным заемщикам

Меры по дополнительной поддержке ипотечников обсуждались после исчерпания средств предыдущей программы.

Программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была запущена в апреле 2015 года и завершилась в мае 2017 года. На реструктуризацию долга ипотечных заемщиков было выделено 4,5 млрд рублей. При этом, по информации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, на март 2017 года средства были полностью израсходованы.

С 2015 года в рамках госпрограммы поддержку получили более 22 тыс. российских семей. 

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Моисеев, Алексей Владимирович
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