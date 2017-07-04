Bloomberg: Apple тестирует 3D-сканирование лица для разблокировки iPhone

Гамбург переходит на чрезвычайное положение накануне саммита G20Международная панорама 4 июля, 14:00
Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Компания Apple работает над технологией 3D-сканирования лица, которая позволит снимать блокировку с iPhone без использования отпечатков пальцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки технологии.
Функция должна появиться в новой модели смартфона (iPhone 8), которую Apple должна представить осенью этого года. Улучшенная система безопасности даст возможность пользователю разблокировать устройство, подтверждать платежи и запускать защищенные приложения после сканирования своего лица. Это планируется осуществить при помощи специального 3D-сенсора. Кроме того, как рассказал Bloombreg один из источников, Apple в качестве дополнения к системе тестирует и возможность сканирования глаз.
3D-сенсор, о котором идет речь, может отсканировать лицо владельца и разблокировать iPhone в течение нескольких сотен миллисекунд, отметил один из собеседников Bloomberg. В планах Apple, по его словам, - заменить этим сенсором уже существующую функцию Touch ID (сканирование отпечатков пальцев - прим. ред.). Однако, как отмечают источники агенства, новшество может и не появиться на новом iPhone, поскольку тестирования еще не завершены.
Представитель Apple от комментариев отказался.