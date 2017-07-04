Bloomberg: Apple тестирует 3D-сканирование лица для разблокировки iPhone

Компания Apple работает над технологией 3D-сканирования лица, которая позволит снимать блокировку с iPhone без использования отпечатков пальцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки технологии.

Функция должна появиться в новой модели смартфона (iPhone 8), которую Apple должна представить осенью этого года. Улучшенная система безопасности даст возможность пользователю разблокировать устройство, подтверждать платежи и запускать защищенные приложения после сканирования своего лица. Это планируется осуществить при помощи специального 3D-сенсора. Кроме того, как рассказал Bloombreg один из источников, Apple в качестве дополнения к системе тестирует и возможность сканирования глаз.

3D-сенсор, о котором идет речь, может отсканировать лицо владельца и разблокировать iPhone в течение нескольких сотен миллисекунд, отметил один из собеседников Bloomberg. В планах Apple, по его словам, - заменить этим сенсором уже существующую функцию Touch ID (сканирование отпечатков пальцев - прим. ред.). Однако, как отмечают источники агенства, новшество может и не появиться на новом iPhone, поскольку тестирования еще не завершены.

Представитель Apple от комментариев отказался.