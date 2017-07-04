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Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФ

Экономика и бизнес
4 июля, 13:13 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 4, июля. /ТАСС

Правила экспорта молдавской продукции были упрощены после переговоров между советниками президента Молдавии и руководителями Россельхознадзора и Роспотребназдора

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Почуев/ТАСС

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Россия разрешила импорт растениеводческой продукции из Молдавии через все таможенные посты, а не только КПП Брянска. Об этом сообщил во вторник президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook.

"Наши экспортеры фруктов и овощей получили возможность оформлять свою продукцию на любом таможенном пункте РФ, который обладает соответствующей авторизацией", - поделился президент. Он сообщил, что правила экспорта были упрощены после переговоров между его советниками и руководителями Россельхознадзора и Роспотребназдора.

Как сообщила ТАСС советник президента по вопросам экономики Елена Горелова, изменения позволят снизить транспортные расходы и ускорить поставки молдавских товаров. Она уточнила, что местные производители все еще остаются под строгим контролем российских надзорных органов. "Экспортировать имеют право только те, кто сумел доказать качество своей продукции", - отметила Горелова.

Кроме того, на товары из Молдавии все еще действуют таможенные пошлины, введенные Россией в 2014 году после подписания Кишиневом соглашений об ассоциации с ЕС и создании зоны свободной торговли. "Мы добиваемся отмены всех ограничений. Но отказ от системы единого окна - это также значительный шаг вперед", - сказала советник.

Экспорт молдавских овощей и фруктов в Россию был запрещен в марте 2005 года из-за несоответствия нормам безопасности. С марта 2007 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, которые велись под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.

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