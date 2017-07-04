ФТС перечислила в федеральный бюджет за шесть месяцев 2017 года 2,084 трлн рублей

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) за январь - июнь 2017 г. перечислила в бюджет 2,084 трлн рублей таможенных платежей, что на 124 млрд рублей, или на 6,3%, больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщается в материалах ведомства.
В июне ФТС обеспечила поступление в бюджет доходов в размере 370,94 млрд рублей.
Как ранее сообщал замглавы ФТС Руслан Давыдов, план таможенной службы по перечислению средств в бюджет на 2017 год составляет 4,2 трлн рублей. В прошедшем году ФТС перевыполнила задание и перечислила в бюджет 4,4 трлн рублей при плане 4,358 трлн рублей.