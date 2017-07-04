НБУ намерен отстранить PricewaterhouseCoopers от аудита банков Украины

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетикуСпорт 4 июля, 15:21
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном трактореОбщество 4 июля, 15:17
Российские баскетболистки сыграют со сборными Албании, Литвы и Венгрии в отборе ЧЕ-2019Спорт 4 июля, 15:16
Россиянка Потапова досрочно завершила встречу первого круга Уимблдона из-за травмыСпорт 4 июля, 15:12
Посол США в РФ Теффт завершит свою миссию в Москве осеньюМеждународная панорама 4 июля, 15:08
Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. ВидеотрансляцияПолитика 4 июля, 14:52
Путин и Трамп встретятся 7 июля в ГамбургеПолитика 4 июля, 14:52
Скончалась вдова Алексея Германа-старшегоКультура 4 июля, 14:40
Замглавы агентства Синьхуа заявил о готовности расширять сотрудничество с российскими СМИОбщество 4 июля, 14:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) намерен инициировать вопрос об исключении аудиторской компании PricewaterhouseCoopers из реестра компаний, которые могут осуществлять аудит коммерческих банков в стране из-за результатов проверки этим аудитором отчетности Приватбанка. Об этом во вторник в интервью телеканалу "112 Украина" сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
"Нацбанк будет инициировать внесение изменений в реестр об исключении PricewaterhouseCoopers из реестра компаний, которые могут осуществлять аудит коммерческих банков", - сообщила она. По ее словам, причиной этому послужили некорректные результаты проверки Приватбанка за 2015 год.
"PricewaterhouseCoopers подтвердил размер капитала банка на уровне 27 млрд гривен (более $1 млрд по текущему курсу). Ernst & Young подтвердил капитал банка на уровне почти минус 1 млрд (гривен). Это уже после того, как в капитал были внесены 116,8 млрд гривен ($4,5 млрд)", - заявила Рожкова.
Представитель НБУ подчеркнула, что такая существенная разница свидетельствует о недостаточном качестве первоначального аудита, проведенного PricewaterhouseCoopers, и регулятор этим очень недоволен.
Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В НБУ тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.
Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины 22 декабря прошлого года подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь их владельцем является государство в лице Министерства финансов. 23 июня 2017 года Минфин принял решение о докапитализации Приватбанка. На первом этапе, по данным главы ведомства Александра Данилюка, будет вложено $865 млн.
Председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла ранее, что в будущем Приватбанк может быть вновь продан. По ее оценкам, это может произойти не ранее, чем через три года от момента национализации.
Глава Приватбанка Александр Шлапак сообщил во вторник на пресс-конференции о завершении оценки реального состояния банка, которая выявила огромные финансовые бреши учреждения. По состоянию на 1 июля кредитный портфель Приватбанка составил 235 млрд гривен (более $9 млрд), выданные 196 юридическим (97% из которых - связанные между собой) и 39 физическим лицам. Шлапак сообщил, что большинство кредитов было выдано в октябре- ноябре 2016 года преимущественно фиктивным фирмам, без надлежащего залога, а также под низкий процент, который заведомо невыгоден банку.
Общая сумма задолженности по кредитам перед банком составляет 132,8 млрд гривен (более $5,1 млрд). По решению судебных инстанций, на имущество должников уже был наложен арест на общую сумму более 500 млн гривен ($19,2 млн), сообщил глава банка.