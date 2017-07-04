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НБУ намерен отстранить PricewaterhouseCoopers от аудита банков Украины

Экономика и бизнес
4 июля, 14:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, июля. /ТАСС

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что причиной отстранения послужили некорректные результаты проверки Приватбанка за 2015 год

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КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) намерен инициировать вопрос об исключении аудиторской компании PricewaterhouseCoopers  из реестра компаний, которые могут осуществлять аудит коммерческих банков в стране из-за результатов проверки этим аудитором отчетности Приватбанка. Об этом во вторник в интервью телеканалу "112 Украина" сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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"Нацбанк будет инициировать внесение изменений в реестр об исключении PricewaterhouseCoopers из реестра компаний, которые могут осуществлять аудит коммерческих банков", - сообщила она. По ее словам, причиной этому послужили некорректные результаты проверки Приватбанка за 2015 год.

"PricewaterhouseCoopers подтвердил размер капитала банка на уровне 27 млрд гривен (более $1 млрд по текущему курсу). Ernst & Young подтвердил капитал банка на уровне почти минус 1 млрд (гривен). Это уже после того, как в капитал были внесены 116,8 млрд гривен ($4,5 млрд)", - заявила Рожкова.

Представитель НБУ подчеркнула, что такая существенная разница свидетельствует о недостаточном качестве первоначального аудита, проведенного PricewaterhouseCoopers, и регулятор этим очень недоволен.

Национализация Приватбанка

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В НБУ тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины 22 декабря прошлого года подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь их владельцем является государство в лице Министерства финансов. 23 июня 2017 года Минфин принял решение о докапитализации Приватбанка. На первом этапе, по данным главы ведомства Александра Данилюка, будет вложено $865 млн.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла ранее, что в будущем Приватбанк может быть вновь продан. По ее оценкам, это может произойти не ранее, чем через три года от момента национализации.

Многомиллиардные пустые кредиты

Глава Приватбанка Александр Шлапак сообщил во вторник на пресс-конференции о завершении оценки реального состояния банка, которая выявила огромные финансовые бреши учреждения. По состоянию на 1 июля кредитный портфель Приватбанка составил 235 млрд гривен (более $9 млрд), выданные 196 юридическим (97% из которых - связанные между собой) и 39 физическим лицам. Шлапак сообщил, что большинство кредитов было выдано в октябре- ноябре 2016 года преимущественно фиктивным фирмам, без надлежащего залога, а также под низкий процент, который заведомо невыгоден банку.

Общая сумма задолженности по кредитам перед банком составляет 132,8 млрд гривен (более $5,1 млрд). По решению судебных инстанций, на имущество должников уже был наложен арест на общую сумму более 500 млн гривен ($19,2 млн), сообщил глава банка.

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