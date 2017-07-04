Миллер: поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" в КНР начнутся 20 декабря 2019 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 года, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Подписано соглашение между "Газпромом" и нашим китайским партнером CNPC по дате начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" - это 20 декабря 2019 года", - сказал он.

По мнению главы "Газпрома", "достигнуты очень важные договоренности, потому что фактически проект "Сила Сибири" и начало поставок газа в Китай переходят в завершающую, ключевую стадию". "Газпром", как и наши китайские партнеры, реализует проект строго по графику, даже с определенным опережением, это касается строительства и линейной части газопровода, это касается и освоения Чаяндинского месторождения", - отметил Миллер. "Нет никаких сомнений в том, что 20 декабря 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай", - уверен он.

По его словам, до 2019 года, соответственно, будет достроена оставшаяся часть газопровода - в 2 тыс. 156 км.

В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Условия поставок

Миллер добавил, что Россия и Китай определили объемы поставок и сроки реализации проекта по поставкам российского газа из района Дальнего Востока в КНР.

"Сегодня на полях переговоров с нашими китайскими партнерами обсуждали подписание до конца 2017 года основных условий поставок российского газа из района Дальнего Востока, сегодня в рамках этих переговоров уже определены объемы и обозначены сроки реализации такого проекта", - сказал Миллер. "Мы договорились о том, что осенью этого года переговоры перейдут в заключительную, завершающую стадию, проект поставок газа из района Дальнего Востока станет продолжением "восточного" маршрута поставок газа из России в Китай", - подчеркнул он.

По оценке Миллера, "китайский рынок является чрезвычайно емким, 12 процентов роста за первые четыре месяца 2017 года, это действительно очень внушительные темпы". "С учетом того, что объемы потребления газа в 2016 году превысили психологически важную планку 200 млрд кубометров, мы можем абсолютно точно говорить, что в течение ближайших нескольких лет уровень потребления газа в Китае выйдет на уровень 300 млрд кубометров", - считает глава "Газпрома".

По его словам, тогда "речь пойдет и уже в настоящее время идет о новых контрактах на поставку российского газа в Китай".

Миллер отказался пока назвать объемы поставок российского газа в Китай из района Дальнего Востока, предложив дождаться подписания основных условий поставок. "Сегодня уже абсолютно конкретные цифры обозначены в рамках переговоров", - тем не менее, заверил он. Миллер добавил, что "Сила Сибири" будет являться определяющим объемом для поставок газа в Китай.

Руководитель "Газпрома" сообщил, что на данный момент "полностью завершено строительство 800 километров трубопровода "Сила Сибири", сварено в нитку 1050 километров. "До 2019 года оставшиеся объемы из 2156 километров построим", - уверен он. Миллер добавил, что по проекту будет также построено семь компрессорных станций, предусматривается также освоение Ковыктинского месторождения.

Инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 г. увеличены до 158,811 млрд руб. с 76,162 млрд руб.

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 г. между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - 400 млрд долларов. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 г.

В 2015 г. "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (газопроводу "Сила Сибири - 2").

Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 г. "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.