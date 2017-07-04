ВЭБ привлек от Госбанка развития Китая 6 млрд юаней на поддержку российских инноваций

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВЭБ привлек от Государственного банка развития Китая (ГБРК) 6 млрд юаней на поддержку российских инноваций. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.
"Мы вчера совместно с Государственным банком развития Китая подписали соглашение о привлечении 6 млрд юаней, это эквивалентно порядка $850 млн, на проекты, связанные с новыми технологиями и инновациями", - сказал Горьков.
Он добавил, что это привлечение от китайского банка стало первым, направленным на развитие инноваций и новых технологий в РФ. Эта сделка, по словам главы ВЭБ, позволит банку существенно увеличить объем инвестиций в этот сектор экономики.
Горьков пояснил, что эти деньги будут инвестированы в различные проекты, связанные с технологией блокчейн, с цифровой экономикой, технологиями в квантовой физике.