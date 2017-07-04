"Почта России" планирует создать собственную платежную систему

Гамбург переходит на чрезвычайное положение накануне саммита G20Международная панорама 4 июля, 14:00
Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Почта России" создаст платежную систему, которая позволит оплачивать штрафы и налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями, товары и доставку посылок (в том числе из интернет-магазинов), сообщили ТАСС в компании.
Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Объектом закупки является "выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения". Начальная цена контракта составляет 1,42 млрд руб.
Как пояснили в пресс-службе почтового оператора, на создание платежной системы в рамках закупки планируется направить около 400 млн руб., а около 1 млрд руб. будет направлено на развитие системы ГИС ЖКХ.
"Платежная система разрабатывается "Почтой России" для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.)", - сообщил представитель "Почты России". Платежная система обеспечит предприятию возможность приема платежей по универсальной технологии через все возможные каналы.
Основные мероприятия по созданию платежной функциональности "Почты России" планируется завершить к середине 2018 г., добавили в компании.