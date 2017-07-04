"Почта России" планирует создать собственную платежную систему

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Почта России" создаст платежную систему, которая позволит оплачивать штрафы и налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями, товары и доставку посылок (в том числе из интернет-магазинов), сообщили ТАСС в компании.

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Объектом закупки является "выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения". Начальная цена контракта составляет 1,42 млрд руб.

Как пояснили в пресс-службе почтового оператора, на создание платежной системы в рамках закупки планируется направить около 400 млн руб., а около 1 млрд руб. будет направлено на развитие системы ГИС ЖКХ.

"Платежная система разрабатывается "Почтой России" для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.)", - сообщил представитель "Почты России". Платежная система обеспечит предприятию возможность приема платежей по универсальной технологии через все возможные каналы.

Основные мероприятия по созданию платежной функциональности "Почты России" планируется завершить к середине 2018 г., добавили в компании.