ЦБ РФ повысил на 5 июля курс доллара до 59,23 рубля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 5 июля официальный курс доллара на уровне 59,2295 рубля, что на 26 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 9,5 копейки, до 67,2966 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 18,57 копейки, до 62,8597 рубля.