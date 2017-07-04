ЦБ РФ повысил на 5 июля курс доллара до 59,23 рубля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 5 июля официальный курс доллара на уровне 59,2295 рубля, что на 26 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 9,5 копейки, до 67,2966 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 18,57 копейки, до 62,8597 рубля.