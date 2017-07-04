НМГ и "СТС Медиа" договорились обмениваться контентом с китайским медиахолдингом

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Национальная Медиа Группа" (НМГ), "СТС Медиа" и китайский медиахолдинг Huace Film&TV договорились о сотрудничестве в области обмена контентом. Компании подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Российско-китайского медиафорума, сообщили в пресс-службе НМГ.

"Стороны договорились о развитии стратегического сотрудничества в областях производства контента для телевидения РФ и КНР, - говорится в сообщении НМГ. - "Национальная Медиа Группа", "СТС Медиа" и Huace Film&TV договорились об обмене форматами контента, его адаптации в локальные версии, также в рамках меморандума предполагается обмен и готовыми программами и сериалами".

В пресс-службе отметили, что стороны намерены совместно производить контент за счет софинансирования, организации технической поддержки и объединения творческих усилий.

"Объединяя усилия с мировыми лидерами по производству и дистрибуции контента, мы даем импульс развития медиа-отрасли в России. Китайский медиабизнес уникален, и обмен опытом позволит нам обогатить индустрии двух сторон", - приводят в пресс-службе слова генерального директора НМГ Ольги Паскиной. По словам генерального директора "СТС Медиа" Вячеслава Муругова, сотрудничество с Huace Film&TV станет "возможностью выхода как на рынок Китайской Республики, так и на другие азиатские рынки с помощью китайского партнера".

Huace Group (Zhejiang Huace Film&TV Co. Ltd.) - крупнейший частный производитель кино- и телевизионного контента в Китае. Ежегодно компания выпускает более 1000 эпизодов сериалов, кино и телешоу. Одна треть из топ-10 самых успешных китайских телешоу, показанных в 2016 году, была произведена Huace Group. В настоящий момент Huace Group дистрибутирует библиотеку из более чем 10 тыс. часов в 180 странах.