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ВЭБ рассчитывает к осени финализировать сделку по продаже банка "Глобэкс" и Связь-банка

Экономика и бизнес
4 июля, 14:00 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава госкорпорации Сергей Горьков отметил, что сделку планируется закрыть в этом году

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВЭБ рассчитывает к осени финализировать сделку по продаже банка "Глобэкс" и Связь-банка. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

"У нас по плану в этом году (закрыть сделку по продаже банков - прим. ред.). Соответственно, мы думаем, к осени финализируем сделку", - сказал Горьков.

При этом он не раскрыл претендентов на приобретение банков.

Как ранее сообщал Горьков, Внешэкономбанк сможет структурировать основные параметры сделок по продаже Связь-банка и банка "Глобэкс" в июле.

Согласно стратегии Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" до 2021 г., ВЭБ планирует до конца 2018 г. вывести из состава группы дочерние Проминвестбанк, Связь-банк и банк "Глобэкс".

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