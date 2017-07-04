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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВЭБ рассчитывает к осени финализировать сделку по продаже банка "Глобэкс" и Связь-банка. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.
"У нас по плану в этом году (закрыть сделку по продаже банков - прим. ред.). Соответственно, мы думаем, к осени финализируем сделку", - сказал Горьков.
При этом он не раскрыл претендентов на приобретение банков.
Как ранее сообщал Горьков, Внешэкономбанк сможет структурировать основные параметры сделок по продаже Связь-банка и банка "Глобэкс" в июле.
Согласно стратегии Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" до 2021 г., ВЭБ планирует до конца 2018 г. вывести из состава группы дочерние Проминвестбанк, Связь-банк и банк "Глобэкс".