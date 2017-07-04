Реализацию арктических проектов на Урале и в Сибири обсудят на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Реализацию арктических проектов в Уральском и Сибирском федеральных округах обсудят на расширенном заседании совместной рабочей группы на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщили организаторы.

"13 июля в рамках деловой программы ИННОПРОМ состоится расширенное заседание совместной рабочей группы Уральского и Сибирского федеральных округов по содействию в продвижении научно-производственного потенциала регионов к реализации проектов в Арктике. В обсуждении примут участие власти арктических регионов, а также представители полпредства президента РФ на Урале и в Сибири", - отметили организаторы.

Ранее ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских сообщал, что на ИННОПРОМе будет обсуждаться создание общероссийского интернет-ресурса, на котором будет содержаться информация о планируемых проектах в Арктике, с указанием заказчиков и подрядчиков.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.