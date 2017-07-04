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АСИ и Агентство социальной информации будут сотрудничать в развитии социального бизнеса

Экономика и бизнес
4 июля, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Агентство стратегических инициатив - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство социальной информации заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной и аналитической деятельности для развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций (НКО), сообщили во вторник в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив и Агентство социальной информации совместными усилиями окажут содействие в популяризации деятельности некоммерческих организаций, социального предпринимательства, благотворительности и добровольчества", - отмечается в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве подписано во вторник в Москве. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что опыт Агентства социальной информации в области развития социального негосударственного сектора важен для развития сферы социальных услуг в регионах России. "Президент России и председатель правительства РФ определили ряд серьезных задач по доступу негосударственного сектора в социальную сферу, вовлечению социальных некоммерческих организаций в сферу оказания услуг населению. <…> Совместными усилиями мы определим лучшие практики в этой области, стандарты и модели, которые будут доступны для всех субъектов РФ", - рассказала она.

Директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова отметила схожие направления деятельности организаций.

"У наших организаций много общего, в том числе в деятельности, касающейся развития социальной сферы, реализации различных социальных инициатив, доступа негосударственного сектора в социальную сферу. Поэтому у нас огромное поле для сотрудничества, и нам много всего предстоит сделать вместе", - приводят в пресс-службе слова Тополевой-Солдуновой.

Агентство стратегических инициатив - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.

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