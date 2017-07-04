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Фонд Шелкового пути присоединяется к проекту развития территории бывшего аэродрома Тушино

Экономика и бизнес
4 июля, 15:05 UTC+3

Во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялось подписание соответствующего соглашения

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Китайский Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) присоединяется к консорциуму, сформированному Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, основан РФПИ и China Investment Corporation) в партнерстве с ведущими ближневосточными фондами, для инвестиций в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. об этом сообщила пресс-служба фонда.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

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