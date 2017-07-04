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Ямал представит опыт предпринимательства среди коренных народов Севера в Женеве

Экономика и бизнес
4 июля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Представители ЯНАО расскажут экспертам при Совете ООН об оленеводстве и рыболовстве

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представит опыт предпринимательства среди коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Женеве. Как сообщили во вторник в пресс-службе департамента международных и внешнеэкономических связей региона, экспертам при Совете ООН ямальская делегация расскажет об оленеводстве и рыболовстве.

"Делегация ЯНАО примет участие в заседание 10 сессии Экспертного механизма по правам коренных народов, учрежденного при Совете ООН по правам человека, которая состоится с 10 по 14 июля в Женеве. Основная цель данного мероприятия - изучение передовой практики, обсуждение основных вызовов в сфере предпринимательства и вопросов доступности к финансовым услугам представителей коренных народов, занимающихся малым и средним бизнесом", - сказали в пресс-службе.

Власти ЯНАО направят в 2017 году более 2,6 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса региона (АПК). Деньги направят, помимо приоритетных сфер - оленеводства и рыбодобычи, на развитие растениеводства, молочного и мясного скотоводства, звероводства и закупку дикоросов.

Ранее сообщалось, что производство мяса северного оленя на Ямале за пять лет увеличилось на 61%. В ЯНАО выпасается крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя - около 800 тыс. животных.

За зиму 2016-2017 годов ямальскими сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами- частниками заготовлено 2,654 тыс. тонн мяса, на убой было сдано 88 тыс. оленей. Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса.

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