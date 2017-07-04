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"Единая Россия" разработает законопроект о лимитировании проверок бизнеса

Экономика и бизнес
4 июля, 15:27 дата обновления: 4 июля, 15:34 UTC+3

По словам Дмитрия Медведева, законопроект предусматривает проведение проверок не чаще одного раза в три года

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" разработает законопроект о проведении проверок бизнеса не чаще одного раза в три года, государство не должно чинить препятствий для предпринимателей. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы этой партии.

"Главное - не создавать проблем, не чинить препятствий тем, кто хочет открыть свое дело, снимать ограничения, существующие в законодательстве. "Единая Россия" работает над тем, чтобы закрепить проведение комплексной проверки предпринимателя один раз в три года", - сказал Медведев.

Он отметил, что также планируется уйти от практики проверки предпринимателя каждым надзорным органом по отдельности, введя механизм комплексной проверки. "Нужно ускорять и внедрение в работу контрольно-надзорных органов так называемого риск-ориентированного подхода. Такая практика должна заработать в полной мере уже с нового года, то есть с 1 января 2018 года",- сказал Медведев.

Премьер напомнил, что по инициативе "Единой России" на поддержку предпринимательства в бюджете на текущий год предусмотрено 20,5 млрд рублей. Глава правительства также подчеркнул, что в этом вопросе деньги - это еще не все.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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