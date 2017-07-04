"Единая Россия" разработает законопроект о лимитировании проверок бизнеса

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" разработает законопроект о проведении проверок бизнеса не чаще одного раза в три года, государство не должно чинить препятствий для предпринимателей. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы этой партии.
"Главное - не создавать проблем, не чинить препятствий тем, кто хочет открыть свое дело, снимать ограничения, существующие в законодательстве. "Единая Россия" работает над тем, чтобы закрепить проведение комплексной проверки предпринимателя один раз в три года", - сказал Медведев.
Премьер напомнил, что по инициативе "Единой России" на поддержку предпринимательства в бюджете на текущий год предусмотрено 20,5 млрд рублей. Глава правительства также подчеркнул, что в этом вопросе деньги - это еще не все.