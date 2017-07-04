Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину

Ответ на этот вопрос "зашифрован" в названии самих программ. "Семейную" скидку вправе получить мать или отец двух и более детей — для этого достаточно предъявить свидетельства о рождении.

Участником программы "Первый автомобиль" может стать любой, кто ранее не выступал заемщиком по автокредиту и не оформлял на себя машину. При этом возраст не важен — первый автомобиль может купить себе и пенсионер.

Важно, что, в отличие от программы льготного автокредитования, в новых госпрограммах не имеет значения размер первоначального взноса и тот факт, берется машина в кредит или нет: скидка, субсидируемая государством, при любых условиях будет составлять 10% от цены автосалона.