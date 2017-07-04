Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину

Экономика и бизнес
4 июля, 18:37 UTC+3

С июля в России заработали две государственные программы, которые позволяют серьезно сэкономить при покупке нового автомобиля отечественного производства

Поделиться
Материал из 1 страницы

Программы называются "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". В рамках каждой из них можно купить новый автомобиль со скидкой 10%. Причем скидки могут суммироваться друг с другом и с прочими мерами поддержки покупателей автомобилей. ТАСС рассказывает, кто может претендовать на господдержку и какие машины можно купить по льготным ценам.

?
Кто может стать участником новых госпрограмм?

Ответ на этот вопрос "зашифрован" в названии самих программ. "Семейную" скидку вправе получить мать или отец двух и более детей — для этого достаточно предъявить свидетельства о рождении. 

Участником программы "Первый автомобиль" может стать любой, кто ранее не выступал заемщиком по автокредиту и не оформлял на себя машину. При этом возраст не важен — первый автомобиль может купить себе и пенсионер.

Важно, что, в отличие от программы льготного автокредитования, в новых госпрограммах не имеет значения размер первоначального взноса и тот факт, берется машина в кредит или нет: скидка, субсидируемая государством, при любых условиях будет составлять 10% от цены автосалона.

?
Какие автомобили можно купить по этим программам?

Условия три: автомобиль должен быть новым, собран на территории России и стоить не дороже 1,45 млн рублей.

Вот далеко не полный список автомобилей, которые можно приобрести по новым программам с государственным субсидированием:

  • все модели Lada и УАЗ,
  • Nissan Terrano, Almera, X-Trail, Qashqai, Sentra, Tiida,
  • Volkswagen Polo и Jetta,
  • Toyota Camry и RAV4,
  • Hyundai Solaris, Elantra, i40, Tucson,
  • все модели Kia, продающиеся в России, кроме Sorento и Quoris,
  • все модели Ford, продающиеся в России, кроме Explorer,
  • Scoda Octavia и Rapid,
  • Mazda 6, CX-5.
?
Суммируются ли эти скидки с другими предложениями?

Да. В России продолжает действовать программа субсидирования автокредитов на новые автомобили отечественного производства. Государство платит за покупателя 6,7% от процентной ставки банка. Например, если кредитное учреждение дает займ под 17,7%, то автомобилист платит только 11%, остальные деньги дает государство. 

Условия новых программ и старой могут применяться одновременно. Рассмотрим это на примерах.

?
Какая выгода от применения "семейной" скидки и субсидированной ставки по кредиту?

Допустим, в семье водителя Иванова двое детей. Он хочет приобрести Lada Vesta, которая стоит 580 тысяч рублей, в кредит на три года. Он обратился в банк, и ему предложили выдать кредит со ставкой 17,85%. 

Без участия в каких-либо программах человеку пришлось бы ежемесячно выплачивать почти 21 тысячу рублей, и в итоге автомобиль обошелся бы ему в 756 тысяч рублей.

Однако по программе "Семейный автомобиль" цена снижается до 522 тысяч рублей, а субсидирование кредита уменьшает процент по займу до 11,15%. 

В итоге Иванов будет платить всего 17 тысяч рублей, а суммарная стоимость нового авто составит 616,7 тысячи. Экономия — почти 140 тысяч рублей.

?
Какая выгода при покупке первого автомобиля?

Гражданин Петров только что получил права и планирует приобрести Ford Focus за 669 тысяч рублей. Он планирует воспользоваться кредитом с базовой ставкой 17,85% годовых.

Без госпрограмм мужчина ежемесячно платил бы 24,1 тысячи рублей и реальная стоимость его машины составила бы 869 тысяч.

Получив скидку по программе "Первый автомобиль" и используя субсидированную ставку, Петров будет ежемесячно отдавать за машину 19,8 тысячи рублей и в общей сложности потратит 711 тысяч. Выгода — 158 тысяч рублей.

?
А если я не хочу брать кредит?

Это вполне разумное решение, если есть свободные средства на покупку.  

Представим, что в семье Смирновых родился второй ребенок. Муж решает продать свой старый автомобиль и купить новый, побольше, зарегистрировав его на жену, которая раньше машиной не владела. 

Допустим, их выбор пал на Mazda CX-5 стоимостью 1,43 млн рублей. При условии, что этот автомобиль собран в России, Смирновы получают две скидки по 10% и платят всего 1,14 млн рублей. Экономия — 286 тысяч рублей. 

?
Как еще можно сэкономить?

Участие в госпрограммах позволяет нивелировать переплату по кредиту в случае, если у вас есть возможность оплатить первоначальный взнос. 

Допустим, получив права, вы решили купить новый Hyundai Solaris за 625 тысяч рублей и можете сразу оплатить 120 тысяч рублей, а остальную сумму берете в кредит на три года.  

С учетом скидки и субсидирования ставки, платеж по кредиту составит 14,5 тысячи в месяц. За три года вы заплатите 522 тысячи рублей. С учетом первого взноса машина обойдется вам в 642 тысячи. То есть, даже взяв кредит, вы переплатите всего 17 тысяч рублей от начальной стоимости автомобиля.

Сергей Круглов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
2
Полиция Украины конфисковала серверы распространившей вирус Petya компании
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
5
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
6
В буферных зонах в Сирии могут разместить военную полицию России
7
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
Темы дня
Загрузка...
Реклама