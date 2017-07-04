Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину

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Программы называются "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". В рамках каждой из них можно купить новый автомобиль со скидкой 10%. Причем скидки могут суммироваться друг с другом и с прочими мерами поддержки покупателей автомобилей. ТАСС рассказывает, кто может претендовать на господдержку и какие машины можно купить по льготным ценам.
Ответ на этот вопрос "зашифрован" в названии самих программ. "Семейную" скидку вправе получить мать или отец двух и более детей — для этого достаточно предъявить свидетельства о рождении.
Участником программы "Первый автомобиль" может стать любой, кто ранее не выступал заемщиком по автокредиту и не оформлял на себя машину. При этом возраст не важен — первый автомобиль может купить себе и пенсионер.
Важно, что, в отличие от программы льготного автокредитования, в новых госпрограммах не имеет значения размер первоначального взноса и тот факт, берется машина в кредит или нет: скидка, субсидируемая государством, при любых условиях будет составлять 10% от цены автосалона.
Условия три: автомобиль должен быть новым, собран на территории России и стоить не дороже 1,45 млн рублей.
Вот далеко не полный список автомобилей, которые можно приобрести по новым программам с государственным субсидированием:
Да. В России продолжает действовать программа субсидирования автокредитов на новые автомобили отечественного производства. Государство платит за покупателя 6,7% от процентной ставки банка. Например, если кредитное учреждение дает займ под 17,7%, то автомобилист платит только 11%, остальные деньги дает государство.
Условия новых программ и старой могут применяться одновременно. Рассмотрим это на примерах.
Допустим, в семье водителя Иванова двое детей. Он хочет приобрести Lada Vesta, которая стоит 580 тысяч рублей, в кредит на три года. Он обратился в банк, и ему предложили выдать кредит со ставкой 17,85%.
Без участия в каких-либо программах человеку пришлось бы ежемесячно выплачивать почти 21 тысячу рублей, и в итоге автомобиль обошелся бы ему в 756 тысяч рублей.
Однако по программе "Семейный автомобиль" цена снижается до 522 тысяч рублей, а субсидирование кредита уменьшает процент по займу до 11,15%.
В итоге Иванов будет платить всего 17 тысяч рублей, а суммарная стоимость нового авто составит 616,7 тысячи. Экономия — почти 140 тысяч рублей.
Гражданин Петров только что получил права и планирует приобрести Ford Focus за 669 тысяч рублей. Он планирует воспользоваться кредитом с базовой ставкой 17,85% годовых.
Без госпрограмм мужчина ежемесячно платил бы 24,1 тысячи рублей и реальная стоимость его машины составила бы 869 тысяч.
Получив скидку по программе "Первый автомобиль" и используя субсидированную ставку, Петров будет ежемесячно отдавать за машину 19,8 тысячи рублей и в общей сложности потратит 711 тысяч. Выгода — 158 тысяч рублей.
Это вполне разумное решение, если есть свободные средства на покупку.
Представим, что в семье Смирновых родился второй ребенок. Муж решает продать свой старый автомобиль и купить новый, побольше, зарегистрировав его на жену, которая раньше машиной не владела.
Допустим, их выбор пал на Mazda CX-5 стоимостью 1,43 млн рублей. При условии, что этот автомобиль собран в России, Смирновы получают две скидки по 10% и платят всего 1,14 млн рублей. Экономия — 286 тысяч рублей.
Участие в госпрограммах позволяет нивелировать переплату по кредиту в случае, если у вас есть возможность оплатить первоначальный взнос.
Допустим, получив права, вы решили купить новый Hyundai Solaris за 625 тысяч рублей и можете сразу оплатить 120 тысяч рублей, а остальную сумму берете в кредит на три года.
С учетом скидки и субсидирования ставки, платеж по кредиту составит 14,5 тысячи в месяц. За три года вы заплатите 522 тысячи рублей. С учетом первого взноса машина обойдется вам в 642 тысячи. То есть, даже взяв кредит, вы переплатите всего 17 тысяч рублей от начальной стоимости автомобиля.
Сергей Круглов