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В Австрии бизнесмены призывают правительство выйти из санкций ЕС против России

Экономика и бизнес
4 июля, 16:03 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 4, июля. /ТАСС

Бизнес не виноват в политических проблемах между Россией и Европейским союзом, заявил вице-президент Палаты экономики Австрии Рихард Шенц

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ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Представители австрийского предпринимательского сообщества призывают правительство Австрии рассмотреть меры и возможности для смягчения санкций Европейского союза в отношении России. Об этом заявил во вторник вице-президент Палаты экономики Австрии Рихард Шенц.

По его словам, австрийские компании с удовольствием сотрудничают с российскими регионами, и две страны связывают крепкие экономические отношения.

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"К сожалению, предпринимательский климат сегодня страдает от экономических санкций. Австрийский бизнес отвергает и выступает против использования экономических санкций для достижения политических целей, - сказал Шенц в Палате экономики на презентации экономического потенциала Псковской области в рамках первой бизнес-миссии российских регионов в Австрию. - Палата экономики Австрии старается на политической арене использовать все возможности для того, чтобы эти санкции были смягчены или отменены, поскольку они наказывают невиновных".

"Бизнес не виноват в политических проблемах между Россией и Европейским союзом", - добавил он. Как особо отметил Шенц, торговые связи между Россией и Австрией после санкционной спирали 2014 года стали постепенно улучшаться с октября 2016 года. "Только в первом квартале 2017 года наш экспорт в Россию увеличился на 28,1%, а импорт из России вырос на 26,3%. В этом году мы ожидаем увеличения нашего двустороннего торгового оборота на более 10%", - сказал вице-президент Палаты экономики.

Он также заверил, что несмотря на все сложности и препятствия, австрийские компании продолжают работу в России и намерены инвестировать еще больше в российскую экономику.

4 июля началась серия бизнес-миссий российских регионов в Австрийскую Республику. Первыми свой потенциал и проекты для совместной работы презентовала Псковская область. По данным торгового представительства России в Австрии, в дальнейшем планируется провести мероприятия с участием представителей деловых кругов Тверской области в сентябре, Ярославской области в ноябре. Палата экономики Австрии готовит подобную миссию представителей австрийских деловых кругов в Алтайский и Красноярский края, Новосибирскую область в октябре. В ноябре в Казани пройдет очередное заседание Российско-австрийского делового совета.

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