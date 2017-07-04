"Единая Россия" работает над усилением ответственности за хищения при госзакупках

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" дорабатывает законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок. Об этом сообщил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

"Единая Россия" разработала законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок. Сейчас документ дорабатывается",- сообщил Медведев.

Он отметил, что весь закупочный цикл от определения поставщика до заключения контракта и итогового аудита должен быть абсолютно прозрачным и доступным для общественного контроля.