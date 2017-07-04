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"Единая Россия" работает над усилением ответственности за хищения при госзакупках

Экономика и бизнес
4 июля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, весь закупочный цикл должен быть абсолютно прозрачным и доступным для общественного контроля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" дорабатывает законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок. Об этом сообщил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

"Единая Россия" разработала законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок. Сейчас документ дорабатывается",- сообщил Медведев.

Он отметил, что весь закупочный цикл от определения поставщика до заключения контракта и итогового аудита должен быть абсолютно прозрачным и доступным для общественного контроля.

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