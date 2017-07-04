Омский НПЗ отгрузил с мая более 75 тыс. тонн нефтепродуктов в районы Крайнего Севера

ОМСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит "Газпром нефти") с начала мая, когда стала возможна речная навигация на Иртыше, отправил в труднодоступные районы Крайнего Севера более 75 тыс. тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОНПЗ.

"За первые месяцы речной навигации в труднодоступные районы Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов и Красноярского края, а также в северные районы Омской области было поставлено свыше 75 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и авиационного керосина", - уточнили на предприятии и заметили, что отгрузка будет завершена в октябре.

В ОНПЗ отметили, что поставки нефтепродуктов по Иртышу имеют стратегическое значение, так как за сравнительно недолгий срок навигации необходимо создать запасы топлива на нефтегазодобывающих и сервисных предприятиях на севере на осенне-зимний период.

Сезон навигации на Иртыше и Оби открылся в начале мая и продлится до конца октября. На некоторых реках арктической зоны навигация началась в начале июля и завершится месяцем раньше.

Поставка бензина, дизельного топлива и авиационного керосина производится танкерами класса "река-море" и "река" в зависимости от точки назначения груза.

Омский НПЗ является крупнейшим в России по объему переработки нефти. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн.

Всего в 2016 году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.