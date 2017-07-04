Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну

Экономика и бизнес
4 июля, 16:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, июля. /ТАСС

В группе компаний Forex club пояснили, что за год добыча антрацита в США составила 2,1 млн тонн, и с таким уровнем добычи затруднительно покрыть потребности Киева в угле

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Стоимость американского угля для Украины может составить около $110-130 за тонну. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС старший аналитик группы компаний Forex club Андрей Шевчишин.

"Цена реализации американского угля очевидна, с традиционной привязкой к международному угольному индексу API2. С учетом рыночной стоимости, логистического плеча и качественных характеристик, цена может составить $110-130 за тонну", - сообщил он.

Смотрите также

Первые поставки угля из США на Украину ожидаются в августе

Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса

В Киеве заявили, что Россия остается главным поставщиком угля на Украину

Эксперт отметил, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства, что за год добыча антрацита в США составила 2,1 млн тонн, с таким уровнем добычи затруднительно покрыть потребности Киева в угольной продукции. "Часть этого угля идет на нужды США, поэтому если говорить о поставках на Украину, достичь 2 млн экспорта угля будет затруднительно, либо у США будет стимул нарастить добычу", - пояснил аналитик.

Шевчишин считает, что если поставки в объеме 2 млн тонн все же удастся организовать, а платежи - растянуть во времени, то это критично не скажется на валютном рынке Украины. "При закупке 2 млн тонн, речь идет о $220-300 млн. Это не критичный объем для валютного рынка при осуществлении выплат на протяжении года, однако достаточно ощутимая нагрузка при разовой выплате", - сказал эксперт.

Таким образом, уголь из США будет самым дорогим из поставляемого в страну. В настоящее время частные энергогенерирующие компании Украины, в частности, "Технова" импортируют антрацит из ЮАР по цене $97 за тонну. По данным экспертов, до начала блокады Донбасса антрацит поставлялся из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и стоил от $70 до $80 за тонну.

США готовы дать угля

Американский президент Дональд Трамп заявил 29 июня, что Украина уведомила США, что ей необходимы "миллионы тонн угля прямо немедленно".

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщал в мае текущего года, что украинская сторона планирует начать импорт антрацитового угля из США и Казахстана. По его словам, Соединенные Штаты якобы дали предварительное согласие поставлять 300-350 тыс. тонн в месяц, что составит от 3,5 до 4 млн тонн за год.

По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Билявского, первая партия угля в 120 тыс. тонн ожидается из США в августе. Объемы поставок могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита на Украину американских представителей. Двусторонняя встреча по этому вопросу запланирована также на август.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Ракетная программа КНДР. Досье
3
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
5
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
6
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
7
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама