Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Стоимость американского угля для Украины может составить около $110-130 за тонну. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС старший аналитик группы компаний Forex club Андрей Шевчишин.

"Цена реализации американского угля очевидна, с традиционной привязкой к международному угольному индексу API2. С учетом рыночной стоимости, логистического плеча и качественных характеристик, цена может составить $110-130 за тонну", - сообщил он.

Эксперт отметил, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства, что за год добыча антрацита в США составила 2,1 млн тонн, с таким уровнем добычи затруднительно покрыть потребности Киева в угольной продукции. "Часть этого угля идет на нужды США, поэтому если говорить о поставках на Украину, достичь 2 млн экспорта угля будет затруднительно, либо у США будет стимул нарастить добычу", - пояснил аналитик.

Шевчишин считает, что если поставки в объеме 2 млн тонн все же удастся организовать, а платежи - растянуть во времени, то это критично не скажется на валютном рынке Украины. "При закупке 2 млн тонн, речь идет о $220-300 млн. Это не критичный объем для валютного рынка при осуществлении выплат на протяжении года, однако достаточно ощутимая нагрузка при разовой выплате", - сказал эксперт.

Таким образом, уголь из США будет самым дорогим из поставляемого в страну. В настоящее время частные энергогенерирующие компании Украины, в частности, "Технова" импортируют антрацит из ЮАР по цене $97 за тонну. По данным экспертов, до начала блокады Донбасса антрацит поставлялся из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и стоил от $70 до $80 за тонну.

США готовы дать угля

Американский президент Дональд Трамп заявил 29 июня, что Украина уведомила США, что ей необходимы "миллионы тонн угля прямо немедленно".

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщал в мае текущего года, что украинская сторона планирует начать импорт антрацитового угля из США и Казахстана. По его словам, Соединенные Штаты якобы дали предварительное согласие поставлять 300-350 тыс. тонн в месяц, что составит от 3,5 до 4 млн тонн за год.

По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Билявского, первая партия угля в 120 тыс. тонн ожидается из США в августе. Объемы поставок могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита на Украину американских представителей. Двусторонняя встреча по этому вопросу запланирована также на август.