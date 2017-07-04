Россия увеличит поставки пшеницы в Китай

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия договорилась с Китаем об увеличении экспорта пшеницы в эту страну, почти согласован допуск на китайский рынок и других зерновых из РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Принято решение об увеличении поставок российской пшеницы, в финальной стадии согласование документа о допуске на рынок Китая и других зерновых культур. Обсужден также вопрос об отмене ограничений на импорт в Китай российского мяса и продукции птицеводства", - сказал российский лидер.

В целом, как отметил Путин, Москва и Пекин видят значительные возможности по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. "В прошлом году объем экспорта российской аграрной продукции [в Китай] вырос на 17% и достиг $1,6 млрд", - сказал президент России. Он обратил внимание и на общий рост товарооборота двух стран в 2016-2017 гг. "В 2016 году его объем увеличился на 4% и составил $66 млрд, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше - 37%, [объем за январь-апрель составляет] $24,5 млрд", - отметил Путин.

По словам российского лидера, в ходе сегодняшних переговоров стороны "пришли к единому мнению, что российско-китайское стратегическое партнерство приобрело впечатляющую динамику практически во всех сферах" и "достигли важных договоренностей по дальнейшему наращиванию связей в самых разных областях".

Ранее ТАСС со ссылкой на материалы таможенной статистики КНР сообщал, что по итогам января-мая 2017 года из России в Китай поставлено 2 тыс. тонн пшеницы на сумму $0,47 млн. В целом импорт пшеницы в Китай за указанный период составил 2,42 млн тонн, что больше аналогичного показателя 2016 года на 86%.