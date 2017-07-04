Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет запущен в июле. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я, конечно, очень хотел бы надеяться, что в течение июля месяца программа будет запущена", - сказал замглавы Минфина.
Ранее во вторник Моисеев сообщил, что из резервного фонда правительства будет выделено дополнительно 2 млрд руб. на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Средства предыдущей программы помощи ипотечникам - 4,5 млрд руб. - были израсходованы в марте 2017 года.
Минстрой и Минфин сейчас формулируют предложения по критериям для оказания помощи, в ближайшие дни они будут сформулированы и направлены в правительство. "Надеюсь, что в течение июля месяца новые критерии будут оформлены в виде акта правительства", - сказал он.
Помощь будет адресована всем ипотечникам в сложной ситуации, подчеркнул Моисеев - и тем, кто потерял из-за кризиса работу, и тем, у кого из-за валютных курсов платеж по кредиту вырос несопоставимо с зарплатой.
"Понятно, что таких людей в относительной пропорции к общему объему выдачи больше в валютной ипотеке, чем в рублевой, но, тем не менее, программа как не была настроена на определенный вид ипотеки, так и сейчас такого никто не предлагает", - сказал он. Сам факт, что у человека валютная ипотека, не означает, что он попал в тяжелую ситуацию, подчеркнул Моисеев - у человека может быть зарплата в валюте или другие возможности выплачивать кредит в иностранной валюте.
Он отметил, что прежняя программа поддержки ипотечников зарекомендовала себя хорошо, но в ней закончились деньги. Продление стало возможным, так как в поправках к бюджету 2017 года, подписанных президентом, был заложен источник финансирования программы, отметил Моисеев.