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"Газпром" в первом полугодии 2017 года увеличил добычу газа на 18,4%

Экономика и бизнес
4 июля, 17:07 UTC+3

Это связано в том числе с ростом потребления газа на внутреннем рынке, сообщил глава компании Алексей Миллер

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Газпром" в первом полугодии 2017 года увеличил добычу газа на 18,4% по сравнению с показателем аналогичного периодом прошлого года, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Алексей Миллер.

"Газпром" в первом полугодии 2017 года нарастил добычу на 36,2 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, это составляет 18,4%. Связано это с ростом потребления газа на внутреннем рынке, и это очень примечательно", - сказал Миллер.

Он отметил, что рост потребления газа населением составил 4,6%, электроэнергетикой - 9,5%, агрохимией - 20,6%, металлургией - 28,2%, "и в итоге средний процент - 9,7% и прирост - 11,2 млрд (кубометров - прим. ред.)".

Ранее "Газпром" повысил прогноз по добыче в текущем году до 442,3 млрд кубометров с 430 млрд кубометров. При этом Миллер заявлял, что компания в 2017 году может увеличить добычу газа на 7,4% по сравнению с 2016 годом - до более 450 млрд кубометров. Миллер отмечал, что компания наращивает добычные мощности крупнейшего месторождения на полуострове Ямал - Бованенковского.

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