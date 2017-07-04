МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Газпром" в первом полугодии 2017 года увеличил добычу газа на 18,4% по сравнению с показателем аналогичного периодом прошлого года, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Алексей Миллер.

"Газпром" в первом полугодии 2017 года нарастил добычу на 36,2 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, это составляет 18,4%. Связано это с ростом потребления газа на внутреннем рынке, и это очень примечательно", - сказал Миллер.

Он отметил, что рост потребления газа населением составил 4,6%, электроэнергетикой - 9,5%, агрохимией - 20,6%, металлургией - 28,2%, "и в итоге средний процент - 9,7% и прирост - 11,2 млрд (кубометров - прим. ред.)".

Ранее "Газпром" повысил прогноз по добыче в текущем году до 442,3 млрд кубометров с 430 млрд кубометров. При этом Миллер заявлял, что компания в 2017 году может увеличить добычу газа на 7,4% по сравнению с 2016 годом - до более 450 млрд кубометров. Миллер отмечал, что компания наращивает добычные мощности крупнейшего месторождения на полуострове Ямал - Бованенковского.