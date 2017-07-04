Услуги новой российской сети высокоточного позиционирования станут доступны с конца года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Коммерческое использование российской национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП), создающейся специалистами АО "Российские космические системы" (РКС), начнется с четвертого квартала этого года, сообщил во вторник руководитель многофункционального навигационно-информационного центра РКС Владимир Кошманов.

"В четвертом квартале этого года планируется коммерческое использование новой системы. Подключение к новой системе будет происходить по всей стране по мере необходимости", - сказал Кошманов.

По его словам, РКС в перспективе создаст реестр геодезических станций, а также компанию-оператора, отвечающую за позиционирование. "Вопрос рассматривается правительством, и, в частности, он на контроле у вице-премьера Дмитрия Олеговича Рогозина", - отметил Кошманов.

Он уточнил, что в создании НСВП, помимо РКС, также участвуют Росреестр, РЖД, Роскартография. "Подписаны соглашения с рядом регионов о создании там этой системы. Завершена технологическая составляющая проекта. Разработан и готов к использованию интернет-портал НСВП. В июле-сентябре планируется отработка этого портала в Башкирии", - рассказал представитель РКС.

Кроме того, по его словам, создается ООО "НСВП" с 100% участием РКС. Он добавил, что иностранные участники также могут воспользоваться услугами российской НСВП.

РКС создает НСВП для геодезического и картографического обеспечения хозяйственной деятельности в строительстве, кадастровой съемки, управления земельным комплексом, объектами капитального строительства и управления транспортом. Создаваемая национальная сеть могла бы интегрировать существующие корректирующие станции и координировать их работу. Работа сети обеспечила бы сплошную зону покрытия на экономически развитой территории РФ для проведения геодезических работ с сантиметровой точностью определения координат объектов. РКС представит новую систему на авиасалоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.