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В России появится предприятие по контролю за полетами беспилотников

Экономика и бизнес
4 июля, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По оценкам специалистов, потенциал рынка услуг, оказываемых с помощью беспилотников, в России оценивается в $625 млн

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские космические системы (РКС) планируют создать совместное предприятие с "Ростелекомом" и Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД) по контролю за полетами беспилотников. Об этом сообщил во вторник журналистам замгендиректора РКС в области проектов аэрокосмического мониторинга Анатолий Перминов.

"Мы планируем создание совместного предприятия РКС, "Ростелекома" и госкорпорации ОрВД. На него в будущем будет возложена функция Федерального сетевого оператора, будем работать с малыми беспилотниками. Если успеем, подпишем соглашение с ОрВД на МАКС (международный авиасалон, пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском - прим. ТАСС). С "Ростелекомом" уже все документы подписаны", - сказал он.

По оценкам специалистов, потенциал рынка услуг, оказываемых с помощью беспилотников, в России оценивается в 37 млрд рублей (примерно $625 млн), в мире - в $127 млрд.

"Основные функции системы - создание планов полетов, применение законодательных ограничений на территориях, где возможны полеты. В реальном времени - контроль выполнения плана полета. У нас развернут опытный участок в Башкирии. Там есть оператор услуг беспилотных авиационных систем", - пояснил Перминов.

Главный конструктор инфраструктуры Федерального сетевого оператора Михаил Киречко напомнил, что работы по инфраструктуре Федерального сетевого оператора были начаты в 2015 году. "Сейчас идут испытания опытного образца инфраструктуры Федерального сетевого оператора, они закончатся в конце этого года. К 2020 году инфраструктура будет создана", - уточнил он.

Перминов также сообщил, что инфраструктура Федерального сетевого оператора, в том числе возможности по контролю за полетами беспилотников, будет показана на авиасалоне МАКС.

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