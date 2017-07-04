"Газпром" газифицировал на начало 2017 г. почти две трети территории России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уровень газификации территории России на начало 2017 г. достиг 67,2%. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщила пресс-служба Кремля.

"В среднем уровень газификации на начало 2017 г. по стране составил 67,2%, в городах и поселках городского типа - 70,9% и на селе - 57,1%", - сообщил глава газового холдинга.

Миллер отметил, что в 2017 г. компания больше всего средств на газификацию выделила Приморскому краю, "с учетом той политики, которая проводится российским руководством по ускоренному развитию Дальнего Востока".

"По первому полугодию выделено ровно 50% тех средств, которые предусмотрены программой (газификации - прим. ред.). Ввод всех объектов предусмотрен к началу осенне- зимнего сезона 2017-2018 года", - добавил Миллер.

Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщал, что одной из проблем медленных темпов газификации российских регионов является большая задолженность за потребленный газ. Так, за первое полугодие ее размер вырос на 22% - до 196 млрд руб., говорил он. Зубков также отмечал, что другой проблемой, препятствующей газификации страны, является неисполнение обязательств некоторых регионов по подготовке потребителей к приему газа.

Он указывал, что только 11 субъектов РФ, среди которых Белгородская, Кемеровская, Курская, Омская, Пензенская, Тюменская и Ярославская области, Калмыкия, Мордовия, Чувашия и Санкт-Петербург, с 2005 г. по 2016 г. полностью выполнили обязательства по подготовке потребителей к приему газа.