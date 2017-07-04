ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 тыс. рублей за непредоставление информации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало сеть гипермаркетов Metro Cash & Carry на 500 тыс. рублей из-за непредоставления договоров возмездного оказания услуг с поставщиками и производителями продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"Организация отказалась представить данную информацию, управление не смогло установить факт соответствия либо несоответствия действий торговой сети закона о торговле", - говорится в сообщении.

Данные документы были необходимы ведомству для оценки максимально допустимого размера вознаграждения, выплачиваемого поставщиками продовольственных товаров в торговую сеть, отмечают в пресс-службе.

Германская торговая группа Metro Group развивает в России сеть мелкооптовых магазинов Metro Cash & Carry, а также магазинов электроники Media Markt. Metro Cash & Carry присутствует в России с 2000 г., а первый гипермаркет компания открыла в 2001 г. В ноябре 2012 г. компания продала часть своего бизнеса - гипермаркеты Real в Восточной Европе, большая часть выручки от которых приходилась на российский рынок, французской сети Auchan за €1,1 млрд. Компания развивает в России 89 магазинов Metro Cash & Carry в 47 регионах.