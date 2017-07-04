Европарламент поддержал решение о выделении Молдавии макрофинансовой помощи

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КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Европейский парламент проголосовал за выделение Молдавии макрофинансовой помощи в размере €100 млн в качестве поддержки плана по экономической стабилизации и структурных реформ. Как сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики, из этой суммы €40 млн будут выделены в качестве гранта, а остальные 60 млн - как кредит.
"Хочу всех поздравить в связи с решением Европарламента по предоставлению макрофинансовой помощи Молдавии. До получения первого транша мы должны выполнить ряд условий. Предстоит много работы", - заявил в ходе состоявшегося во вторник заседания кабинета премьер Павел Филип.
По сообщению пресс-службы, помощь будет выделяться поэтапно на основе выводов Еврокомиссии и Европейской службы внешних дел. Там уточнили, что среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.