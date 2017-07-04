Очередной транш МВФ Украине отложен до осени

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) будет вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного транша кредитной помощи на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает в срок одобрить требуемые для транша законодательные акты, в том числе проект закона о продаже сельскохозяйственных земель на Украине. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству деловых новостей Bloomberg премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"У нас не получится сделать это до парламентских каникул [с 14 июля до сентября]", - признал он, говоря о данном документе.

Верховная рада планировала утвердить новое законодательство о продаже сельскохозяйственных земель в мае 2017 года, что было зафиксировано в меморандуме по вопросам экономической и финансовой политики между Украиной и МВФ. Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу в конце 2017 года, позволяя таким образом сразу после этого начать продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности. Гройсман в эфире телеканала "112 Украина" пояснял, что законопроект о рынке земли будет позволять ее куплю-продажу только физлицам с украинским гражданством.

В интервью Bloomberg премьер подтвердил эту позицию, заявив, что данный вопрос оказался сложным, так как не ограничивается просто введением тех или иных ограничений на куплю-продажу земли. "Сейчас мы понимаем, какая модель нам требуется и чьи интересы она должна отражать", - добавил Гройсман. "Мы подготовим проект закона в полном варианте как можно скорее. Он готов на 99%, но не хватает одного элемента - доступа украинских аграриев к долгосрочному финансированию" по приемлемым ценам, уточнил он, заверив в приверженности Киева выполнению условий соглашений с МВФ.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд. В ее рамках Киев получил с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд.