Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Очередной транш МВФ Украине отложен до осени

Экономика и бизнес
4 июля, 19:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает в срок одобрить требуемые для транша законодательные акты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) будет вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного транша кредитной помощи на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает в срок одобрить требуемые для транша законодательные акты, в том числе проект закона о продаже сельскохозяйственных земель на Украине. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству деловых новостей Bloomberg премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"У нас не получится сделать это до парламентских каникул [с 14 июля до сентября]", - признал он, говоря о данном документе.

Верховная рада планировала утвердить новое законодательство о продаже сельскохозяйственных земель в мае 2017 года, что было зафиксировано в меморандуме по вопросам экономической и финансовой политики между Украиной и МВФ. Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу в конце 2017 года, позволяя таким образом сразу после этого начать продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности. Гройсман в эфире телеканала "112 Украина" пояснял, что законопроект о рынке земли будет позволять ее куплю-продажу только физлицам с украинским гражданством.

В интервью Bloomberg премьер подтвердил эту позицию, заявив, что данный вопрос оказался сложным, так как не ограничивается просто введением тех или иных ограничений на куплю-продажу земли. "Сейчас мы понимаем, какая модель нам требуется и чьи интересы она должна отражать", - добавил Гройсман. "Мы подготовим проект закона в полном варианте как можно скорее. Он готов на 99%, но не хватает одного элемента - доступа украинских аграриев к долгосрочному финансированию" по приемлемым ценам, уточнил он, заверив в приверженности Киева выполнению условий соглашений с МВФ.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд. В ее рамках Киев получил с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
2
Полиция Украины конфисковала серверы распространившей вирус Petya компании
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
5
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
6
В буферных зонах в Сирии могут разместить военную полицию России
7
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
Темы дня
Загрузка...
Реклама