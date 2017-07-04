Следующая региональная конференция ФАО для Европы пройдет в РФ

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Следующая региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Европы, крупнейшее мероприятие, проходящее раз в два года, состоится в Воронеже в мае следующего года. Об этом объявила во вторник ФАО, в штаб-квартире которой в итальянской столице проходит 40-я сессия управляющей Конференции ФАО с участием представителей 194 стран.

Вопросы подготовки к этому мероприятию, а также состояние двустороннего сотрудничества ФАО и РФ обсудили гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силва и заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

По мнению высокопоставленного российского дипломата, мероприятие в Воронеже станет центральным предстоящего года ФАО.

"С гендиром мы провели традиционный обмен мнениями о состоянии двустороннего сотрудничества ФАО и РФ. У нас очень много успешных совместных проектов, которые находятся в процессе реализации. Наиболее важное мероприятие - это предстоящая региональная конференция ФАО для Европы, которая будет проходить в Воронеже в следующем мае. В настоящий момент в Москве находится специальная миссия, которая вместе с офисом ФАО в Москве занимается проработкой всех объектов этого мероприятия", - сообщил Гатилов.

Он отметил, что поскольку это событие будет проходить в России, оно будет иметь проекцию на российскую ситуацию. "Но исходить надо из того, что это региональная конференция и на ней будут обсуждаться вопросы глобального характера, связанные с ситуацией в мировом сельском хозяйстве, перспективами его развития", - сообщил замминистра.

Предыдущая такая региональная конференция проходила в Турции в мае 2016 года.