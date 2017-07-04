Индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом

Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ "Колорадо"Спорт 4 июля, 20:01
Россиянин Донской уступил немцу Звереву в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 19:37
Часть хоккеистов московского "Динамо" получила статус неограниченно свободных агентовСпорт 4 июля, 19:34
Россиянка Касаткина победила китаянку Чжэн Сайсай в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 19:25
В буферных зонах в Сирии могут разместить военную полицию РоссииПолитика 4 июля, 19:14
Россиянка Родина проиграла чешке Плишковой в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 19:13
Смертность среди ВИЧ-инфицированных подростков растетСоциальная ответственность 4 июля, 19:00
Россиянин Рублев обыграл итальянца Травалью в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 18:53
Детройт планируют превратить в "зеленый" городСоциальная ответственность 4 июля, 18:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги вторника ростом: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,78% - до 1917,4 пункта, РТС прибавил 0,81% - до 1017,59 пункта.
"По итогам вторника российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику на умеренно позитивном внешнем фоне. Так, основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше $49,5 за баррель и смогла закрепиться над этой отметкой", - комментирует аналитик группы компаний "Финам" Богдан Зварич.
По состоянию на 19:15 мск cтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,08% - до $49,72 за баррель.
В среду, по мнению Зварича, российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи текущих значений. "Мы не ожидаем существенных движений нашего фондового рынка на открытии в среду", - резюмировал эксперт.
На 19:34 за один доллар на бирже давали 59,4 рубля, евро - 67,42 рубля.