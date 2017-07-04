Индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги вторника ростом: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,78% - до 1917,4 пункта, РТС прибавил 0,81% - до 1017,59 пункта.

"По итогам вторника российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику на умеренно позитивном внешнем фоне. Так, основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше $49,5 за баррель и смогла закрепиться над этой отметкой", - комментирует аналитик группы компаний "Финам" Богдан Зварич.

По состоянию на 19:15 мск cтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,08% - до $49,72 за баррель.

В среду, по мнению Зварича, российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи текущих значений. "Мы не ожидаем существенных движений нашего фондового рынка на открытии в среду", - резюмировал эксперт.

На 19:34 за один доллар на бирже давали 59,4 рубля, евро - 67,42 рубля.