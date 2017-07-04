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Магазины duty free могут появиться в российских аэропортах с 2018 года

Экономика и бизнес
4 июля, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 4 июля./ТАСС

Открытие магазинов планируется также в морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска

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© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 4 июля./ТАСС/. Магазины беспошлинной торговли (duty free) могут появиться в зоне прилета российских аэропортов с 2018 года. Такую возможность для стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) создаст новый Таможенный кодекс, который вступит в силу с 1 января 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕврАзЭС) Дмитрий Некрасов.

"Кодекс дает такую возможность, сейчас ее нет", - сказал он.

Также, согласно положению Таможенного кодекса, открытие магазинов duty free предполагается в авиационных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

По словам Некрасова, чтобы реализовать эту возможность в России, для начала необходим закон, который уполномочит правительство РФ издать перечень пунктов пропуска, где допускается создание таких магазинов. Сейчас такой законопроект находится в разработке Минфина, добавил он.

В середине апреля страны ЕврАзЭС приступили к ратификации Таможенного кодекса.

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Таможенный кодекс ЕврАзЭС придет на смену одноименному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕврАзЭС.

Сейчас членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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