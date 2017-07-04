Эксперты: программа цифровой экономики поможет формированию новой России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Реализация программы "Цифровая экономика", разработанной по поручению президента России Владимира Путина, может стать новым импульсом для научно-технологического развития страны, ликвидировать бюрократические барьеры, упростить ведение бизнеса и стать базой для появления новых высококлассных специалистов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Проект программы будет рассмотрен 5 июля на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным национальным проектам. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил надежду, что программа будет одобрена президентом в течение двух недель.

В ходе "Прямой линии" в июне президент заявил, что развитие цифровой экономики в России - задача номер один в экономической сфере. Путин подчеркивал, что без цифровой экономики страна не сможет перейти к "следующему технологическому укладу", а без этого перехода "у российской экономики, а значит и страны, нет будущего".

Модель управления

Цифровая экономика предполагает изменения во всех сферах жизни общества, бизнеса и государства. В то же время для самой цифровой экономики нужна такая система управления, которая поможет оперативно отвечать на вызовы современного быстро меняющегося мира, отмечали эксперты. Такую роль сможет выполнить модель проектного управления, которая поможет преодолеть некоторую инертность и традиционализм обычной российской системы управления.

О необходимости проработки управления программой ТАСС рассказал президент Сбербанка Герман Греф. По его мнению, при дальнейшем обсуждении программы нужно более детально проработать вопросы создания правильного инвестиционного климата, а также механизмов финансирования, в том числе венчурного. "Реализация программы "Цифровая экономика" способна стать новым импульсом для научно-технологического развития России с фокусом на цифровые технологии будущего, такие как искусственный интеллект, блокчейн, big data, облачные сервисы, виртуальная и дополненная реальность, дроны и роботы, "интернет вещей" и другие", - полагает глава Сбербанка.

По словам Грефа, программа цифровой экономики предполагает в том числе реализацию мер по созданию предложения и формированию спроса на цифровые инновации на конкретных отраслевых рынках, а также использование комплексного подхода к стимулированию технологических инноваций.

Необходима и неизбежна

На Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказывал, что глава государства "заболел" новыми технологиями и цифровой экономикой, "понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве".

Позднее, в ходе "Прямой линии", президент прокомментировал это высказывание: "Я здоров". Однако подчеркнул, что России необходимо заниматься развитием цифровой экономики, чтобы обеспечить будущее российской экономики и страны в целом.

Формирование цифровой экономики - задача "абсолютно актуальная", считает президент Фонда информационной демократии Илья Массух (отвечает за направление информационной безопасности в программе). "Те усилия, которые затрачивает на это государства, заслуживают уважения. По сути Россия - одна из первых стран, которая на государственном уровне пытается адаптировать существующую систему экономики к переменам", - отметил он.

По мнению директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова, цифровизация экономики - это "абсолютно неизбежный общемировой процесс". "Вопрос только в том, являемся ли мы жертвами этого процесса или получаем от него выгоду", - добавляет он.

Песков уверен, что даже без реализации программы цифровая экономика все равно возникнет, но в гораздо меньшем масштабе и при этом будет на 100% иностранной. "Тогда нам придется обменивать экспорт нефтепродуктов на цифровые продукты", - отметил он.

В то же время, обращает внимание Песков, подготовленная программа - это не план построения цифровой экономики в России. Программа предполагает создание критических условий для развития экономических, предпринимательских, образовательных и социальных проектов в условиях цифровой экономики. "Много было попыток представить цифровую программу в виде некого "цифрового госплана": мы сейчас распишем все отрасли, поставим перед ними слово "цифровой" (цифровое машиностроение, цифровая энергетика и так далее) и заживем. Но так не бывает", - пояснил он.

Цифровая трехлетка

Сама программа развития цифровой экономики в России рассчитана до 2024 года. Но правительство подготовит детальный план мероприятий на три года, где будут предусмотрены конкретные исполнители и просчитано детальное финансирование, говорил заместитель начальника экспертного управления администрации президента РФ Леонид Осипов.

Он подчеркивал, что такой трехлетний план и есть самое важное в цифровизации России - он будет ежегодно пересматриваться, чтобы адаптироваться к быстрым изменениям технологий. О подготовке специальной "дорожной карты" по реализации программы на 2017-2020 годы говорил и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев (отвечает за направление инфраструктуры в программе).

По словам президента Фонда развития информационной демократии Ильи Массуха, трехлетние подпрограммы будут подготовлены до 31 августа по каждому направлению.

Программа-конструктор

Задача программы - создать условия для развития цифровой экономики в России. Программа состоит из нескольких направлений, которые делятся "слои": "среда", "платформы и технологии" и "рынки и отрасли экономики".

Документ сфокусирован на первых двух базовых "слоях". Так, "среда" включает в себя нормативное регулирование, инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. "Платформы и технологии", по словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, будет играть роль "цифрового фундамента" и станет точкой опоры для дальнейших процессов цифровой трансформации.

"Вы можете сколько угодно мечтать о цифровых сервисах, цифровых библиотеках, о новом поколении виртуальной реальности и новых образовательных программах... Но ничего из этого не будет, если у вас нет много быстрого и очень дешевого интернета", - заявил Песков.

Согласно проекту программу, "платформы и технологии" будут выполнять роль системы цифрового взаимодействия, которая позволит создавать продукты и услуги. Основные цифровые технологии в рамках программы - это большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная реальности, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи и т.д.

Прикладные направления программы цифровой экономики содержатся в третьем слое ("рынки и отрасли"). В проекте указаны три прикладных направления: "умный город", цифровое здравоохранение и госуправление.

В будущем программа будет дополняться и другими необходимыми мерами. Так, например, правительство уже поручило Минкомсвязи, Минэкономразвития и Роспотребнадзору до 10 августа дополнить программу мерами по защите прав потребителей.

Отдельный фонд

Главной интригой предстоящего заседания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам будет финансирование программы цифровой экономики. По поручению главы государства правительство должно было до 1 июля доработать этот вопрос, в том числе источники, механизмы и объемы.

Вероятнее всего, для финансирования программы будет создан отдельный фонд, наподобие Федерального дорожного фонда. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров еще в начале года говорил о необходимости его создания. О том, что такой вариант обсуждается, заявляли и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, и помощник президента Андрей Белоусов, однако не уточняли, будет ли в итоге сформирован такой фонд.

Объем этого фонда может составить примерно 100 млрд рублей. Предполагается, что он объединит средства для информатизации органов государственной власти, а также доходы от платы операторов связи за радиочастоты и универсальные услуги. Рассматриваются и другие источники.

Руководитель департамента развития высоких технологий Минкомсвязи РФ Салават Мигранов отмечал, что фонд цифровой экономики может появиться в России до конца 2017 года. Возможно, для этих целей будет преобразован Российский фонд развития информационных технологий (ФРИТ), созданный в феврале 2017 года для поддержки программных продуктов ( операционных систем, баз данных, виртуализации) и возможности предоставления льготных займов компаниям на проекты импортозамещения и экспорта.

Минкомсвязь, выступившая инициатором создания ФРИТ, заявляла о необходимости выделить новой структуре субсидии из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей, однако этих средств фонд до сих пор не получил.

Иностранное участие

Правительство рассчитывает, что цифровая экономика в России будет развиваться в том числе в формате государственно-частного партнерства, в котором смогут поучаствовать иностранные компании, говорил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. В ходе своего визита в Рим он пригласил итальянских инвесторов присоединиться к этому масштабному российскому проекту.

По словам главы Фонда информационной демократии, цифровая экономика не предполагает использования исключительно российских технологий. "В цифровой экономике задаются требования по информационной безопасности, потому что данные "в цифре" легче утекают. Но вместе с тем это абсолютно открытые правила взаимодействия как для российских, так и для зарубежных компаний", - рассказал Массух. Он добавил, что в разделе программы по информационной безопасности предусмотрено специальное мероприятие "создание одинаковых условий для российских и иностранных компаний". Таким образом, программа цифровой экономики поможет развитию собственных технологических лидеров и сделает комфортной работу иностранных компаний в России.

Цифровая экономика по своей сути глобальна и не может быть построена на базе одной страны, отметил Песков, поэтому пускать иностранные компании в любом случае придется. "Сейчас идет выработка условий, когда мы, с одной стороны, пускаем к себе глобальных технологических партнеров, с другой стороны, если внутри страны есть возможность вырастить своего национального чемпиона, мы его выращиваем и даем ему дополнительные преференции", - уточнил представитель АСИ.

Поколение "цифровых творцов"

Программа цифровой экономики России в части подготовки кадров и образования направлена на повышение цифровой грамотности населения, поскольку граждане РФ должны уметь "пользоваться продуктами цифровой экономики", рассказал Песков.

Массух также видит необходимость в повышении информационной грамотности россиян. "Те же хакерские атаки или другие деструктивные воздействия напрямую затрагивают обычных граждан", - указал он.

По мнению Пескова, начинать готовить кадры для будущей цифровой экономики нужно уже сейчас. "Более важно (чем простое повышение цифровой грамотности - прим. ред.) создать поколение "цифровых творцов", которые могут создавать добавленную стоимость в этой цифровой экономике", - уверен представитель АСИ.

Люди с компетенциями в сфере цифровой экономики станут конкурентным преимуществом в новом мире, полагает Песков. "Нам нужны лауреаты Нобелевской премии по "цифровой литературе". Просто большое количество даже обученных программистов особенно нам не нужно - мы никогда не сможем их подготовить больше, чем Индия или Китай", - отметил он. Конкурировать в этой сфере, по его мнению, смысла нет, к тому же простых программистов со временем заменит искусственный интеллект. Важно уделять внимание подготовке именно "высокообразованных, творчески мыслящих, способных к проектированию цифровых специалистов".

Однако директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова уверена, что раздел по образованию нереалистичен. "Тема с компетенциями так и осталась нераскрытой, - отметила она. "В обязательном порядке доступ к знаниям должен сопровождаться доступом к образованию соответствующего уровня. В каком месте программы это гарантируется?" - согласен с ней руководитель Центра развития цифровой экономики МГУ Барасби Карамурзов.

Две версии

Эксперты вынесли оценку и доработке документа в сравнении с его первоначальной версией. "Несмотря на некоторые улучшения по разделам, проект программы в целом стал хуже, и при текущих планах в области информационной безопасности не приведет к развитию цифровой экономики, но приведет к огромным и бессмысленным затратам (бизнеса, прежде всего) на обеспечение информационной безопасности", - считает Левова. При этом она отмечает, что, к примеру, раздел про нормативно-правовые документы значительно усилен в лучшую сторону, улучшена и инфраструктурная часть.

При этом иное мнение в отношении инфраструктуры высказал Карамурзов. Он обратил внимание на то, что инфраструктура в проекте программы "подменяется строительством центров обработки данных, что слишком упрощено.

Более того, программа не упоминает ключевые отрасли - электронику, машиностроение и сельское хозяйство. "Программа выстроена так, будто речь идет просто о дальнейшем этапе развития информационных технологий. На самом деле, это далеко не так, и мы видим, что происходит взлом привычной для нас среды", - резюмировал Карамурзов.