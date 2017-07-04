"Мегафон" первым получит радиочастоты для тестирования 5G

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госкомиссия по радиочастотам приняла решение выделить "Мегафону" полосы частот для тестирования стандарта связи 5G на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.
"Важным итогом заседания стало принятое решение о выделении компании "Мегафон" полосы радиочастот 3400-3800 МГц для тестового развертывания фиксированного сегмента сети связи пятого поколения 5G и полосы радиочастот 25250-29500 МГц для развертывания мобильного сегмента 5G на чемпионате мира 2018 года", - говорится в сообщении.
Минкомсвязь отмечает, что подобные опытные сети помогут определить условия использования перспективных сетей связи с точки зрения совместимости с другими радиослужбами. Ведомство также напомнило, что согласно программе "Цифровая экономика" к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч жителей.
В "Мегафоне" отметили, что положительное решение госкомиссии позволит компании не только понять технические возможности сетей и условия использования радиочастотного спектра в будущем, но и подготовить рекомендации для отрасли по эффективному внедрению этой технологии.
"В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани мы планируем построить тестовые зоны 5G, первыми в мире установив новые технологические рекорды", - говорится в официальном канале оператора в Telegram.
Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн. Технологию 5G тестируют в России также МТС и "Вымпелком".