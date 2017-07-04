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"РЕСО-Гарантия" может отказаться от ОСАГО в качестве крайней меры

Экономика и бизнес
4 июля, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Страховщик также может избрать политику по сокращению своей доли в этом сегменте рынка, говорится в отчете компании

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Компания "РЕСО-Гарантия", второй страховщик по объему премий на рынке ОСАГО, в качестве крайней меры рассматривает отказ от лицензии на данный вид страхования. Об этом говорится в опубликованном во вторник годовом отчете компании.

"В качестве крайней меры рассматривается также возможность отказа от лицензии на ОСАГО для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности Общества в условиях галопирующего роста убыточности в данном виде страхования", - говорится в отчете. Также страховщик может избрать политику по сокращению своей доли в этом сегменте рынка (к концу 2016 года составила 15,1%).

Рост доли "РЕСО-Гарантии" на рынке ОСАГО в 2016 году был незапланированным - из-за введения системы увеличения продаж в убыточных регионах, где сложился кризис доступности полисов, - на Юге России, в Поволжье и т. д. ("единого агента" - прим. ТАСС), а также из-за требования об обязательных продажах электронных полисов с 1 января 2017 года. По данным Центробанка, доля "РЕСО-Гарантии" на рынке ОСАГО в первом квартале 2017 года выросла до 15,53% с 13,28 % годом ранее (больше только у "Росгосстраха" - 23,12%, сократилась с 28,06% в первом квартале 2016 года).

Повышение тарифов на ОСАГО в 2016 году оказалось недостаточным для уменьшения убыточности автогражданки, говорится в отчете компании. А закон о натуральном возмещении, призванный сократить убыточность, приведет к увеличению средней выплаты по ОСАГО из-за требований по ремонту машину только новыми деталями без учета износа, а также не сократит немедленно активность недобросовестных автоюристов, которые считаются главной причиной убыточности ОСАГО, отмечается в документе.

Чистая прибыль "РЕСО-Гарантии" по МСФО в 2016 году выросла в 2,8 раза, до 8,4 млрд руб., следует из отчетности компании. По данным ЦБ за первый квартал 2017 года, сборы по ОСАГО составляют 35% портфеля компании (7,5 млрд руб. из 20,9 млрд руб. общих сборов).

Убыточность ОСАГО

В 2016 году от лицензии на ОСАГО из-за убыточности этого вида отказались "ВТБ страхование" (доля рынка 0,17%), СГ "Уралсиб" (0,77% в 2016 году, 2,76% - в 2015 году), "Альянс" (возобновил лицензию на ОСАГО в начале 2016 года, но затем снова отказался от нее).

В первом квартале 2017 года страховщики выплатили по ОСАГО на 4,2 млрд руб. больше, чем собрали премий, следовало из данных ЦБ. По оценкам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, к концу 2017 года потери страховщиков от ОСАГО составят 21 млрд руб. Ранее Юргенс заявлял, что без повышения тарифа на ОСАГО страховщики могут начать массово сдавать лицензии на автогражданку к концу 2018 года.

Как сообщил ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин, ЦБ к концу 2017 года оценит необходимость корректировки тарифов.

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