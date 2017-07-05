Путин обсудит с Советом по стратегическому развитию цифровую экономику

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду очередное заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба Кремля, основной вопрос в повестке дня - программа "Цифровая экономика".

С основным докладом выступит министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, отметили в Кремле. Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства РФ, полпреды президента в федеральных округах, руководители бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций.

Обсуждение темы цифровой экономики будет происходить накануне саммита "двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Вопросы цифровизации стали одной из главных тем германского председательства в G20 в этом году. Как заявила в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, среди российских приоритетов в рамках работы в "двадцатке" цифровую экономику можно поставить на первое место.

Проект цифровой экономики

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 3 июля выразил надежду, что программа цифровой экономики будет одобрена президентом России в течение двух недель. По его словам, в этот проект планируется вложить серьезные ресурсы с использованием механизма государственно-частного партнерства, в котором могут участвовать и иностранные компании.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Андрей Белоусов, при рассмотрении программы развития цифровой экономики на президентском Совете 5 июля будут, в частности, обсуждаться вопросы ее финансирования: источники, механизмы и объемы (по итогам Петербургского международного экономического форума этого года глава государства поручал правительству к июлю доработать проект "Цифровой экономики" в части финансирования). По словам Белоусова, правительство РФ в настоящее время обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики наподобие дорожного. Его объем составит примерно 100 млрд рублей, но это пока ориентировочные цифры. Эти деньги помогут создать, в том числе, инфраструктуру (сети, центры обработки данных, аппаратная часть) для цифровой экономики России, пояснял помощник президента.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, чье ведомство занималось подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 г., неоднократно заявлял о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Предполагается, что в этот фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев в середине июня сообщал ТАСС, что министерство ждет от Минкомсвязи детальной информации по конкретным направлениям, требующим финансирования из госбюджета, и соответствующим объемам. По его словам, сама идея создания отдельного фонда цифровой экономики заслуживает обсуждения, но нуждается в доработке.

Суть программы

Программа должна создать основу для развития в России цифровой экономики. Документ состоит из восьми направлений, которые делятся на три слоя: "Среда", "Платформы и технологии" и "Рынки и отрасли экономики".

Главный фокус программы направлен на два базовых слоя. Первый включает в себя нормативное регулирование, инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. Второй, по словам Никифорова, будет играть роль "цифрового фундамента" и станет точкой опоры для дальнейших процессов цифровой трансформации.

Согласно проекту программы, платформы будут выполнять роль системы цифрового взаимодействия, которая позволит создавать продукты и услуги. Основные цифровые технологии в рамках программы - это "большие данные", нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, технологии беспроводной связи, а также технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Прикладные направления программы цифровой экономики содержатся в третьем слое - "Рынки и отрасли экономики". Их в проекте программы три: "умный город", цифровое здравоохранение и госуправление. Влияние государства на эти отрасли критически важно, пояснял Никифоров, в перспективе их число будет расти.

В будущем программа будет дополняться. Так, например, правительство уже поручило Минкомсвязи, Минэкономразвития и Роспотребнадзору до 10 августа дополнить программу мерами по защите прав потребителей.

Путин о цифровой экономике

Заседание Совета глава государства анонсировал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне. Тогда президент поставил задачу чётко определиться с источниками, механизмами и объемами финансирования программы цифровой экономики.

Путин обозначил ключевые направления продвижения в цифровизации экономики. По его словам, необходимо сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни, а также оказать поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий, имеющих так называемый сквозной межотраслевой эффект. Кроме того, важно с участием государства и частного бизнеса создать опорную инфраструктуру цифровой экономики, в том числе безопасные линии связи и центры обработки данных, а также увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики и добиться всеобщей цифровой грамотности.