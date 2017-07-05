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Медведев проведет совещание по реформе контрольно-надзорной деятельности

Экономика и бизнес
5 июля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции с участием всех регионов России

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду селекторное совещание, посвященное ходу реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Как сообщили в пресс-службе кабмина, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции с участием всех субъектов РФ.

Запланированы прямые включения из Пермского и Красноярского краев, Калининградской и Тульской областей. В селекторе также примут участие вице-премьер Сергей Приходько, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр юстиции Александр Коновалов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, генпрокурор РФ Юрий Чайка, представители ведомств, главы регионов, руководители общественных организаций.

Приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Паспорт приоритетной программы утвержден на заседании президиума Совета 21 декабря 2016 года.

Программа реализуется в 3 этапа, на каждом из которых планируется достигнуть конкретных результатов по 8 проектам. "Это переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан; создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; усиление профилактики нарушений; систематизация обязательных требований, которые проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупционным проявлениям; информатизация госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях", - пояснили в кабмине.

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